Horóscopo del amor: 25 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Es necesario que cooperes de manera amistosa para evitar que esta situación amorosa se descontrole y para alcanzar una meta en común. Es probable que la ira y la frustración de tu ser querido ni siquiera tenga relación contigo; no te lo tomes como algo personal, sino que ofrécele ayuda para tratar este problema.

TAURO

¡Deja de fastidiar! Necesitas este amor, así que no permitas que los malentendidos se interpongan entre los dos. Respira profundamente... pon los pies en el suelo... céntrate. Esta será la única manera de que mantengas la cordura mientras tu ser querido pasa a través de una fase pasajera.

GÉMINIS

Recuerda que todos tenemos derecho a tener un mal día, semana o mes... y que este comportamiento no define quiénes somos. ¡Así que recuerda eso cuando te encuentres empacando tus maletas y quieras agarrar camino sin tu pareja! Hoy es uno de esos días.

CÁNCER

Hoy aparentemente te despertaste en el lado equivocado de la cama, ¿no? ¿Encuentras las virtudes de tu amante molestas y de alguna manera las conviertes en defectos en pro del argumento? Esto tiene que parar ahora, la intimidación no es una buena arma que tomar.

LEO

Hoy, ¡es imprescindible que te fijes en la situación desde su punto de vista para que no se cause ningún daño! El perdón es fuerte. Si no aprendes a hacer esto, abrigarás un sentimiento de miseria que te sorprenderá como si fuese niebla. ¡Supéralo!

VIRGO

¿Sueñas fantasiosamente con otra persona? ¿Insistes en un viejo amor? ¿Quieres más de esa pasión fresca y juvenil en tu vida? Bueno, ¡saca la cabeza de las nubes y añádele un poco de efervescencia a tu relación actual! No te vayas por el camino fácil.

LIBRA

Hoy llevas el rumbo apropiado en la dirección correcta en cuanto a tu vida amorosa se refiere. El pasado se está sanando, el presente se está intensificando, ¡y el futuro de este amor tiene un aspecto ciertamente muy positivo!

ESCORPIO

Hoy realicen un esfuerzo concertado para tratar de reconocer la naturaleza sagrada de su relación o de aquella que admiren y en la que fijen su atención como inspiración. Tendrán un resultado positivo y apasionado.

SAGITARIO

Hoy hay que ser perfeccionista. Haz lo que hagas tan bien como puedas... ¡porque tal persona se dará cuenta! O mejor dicho... ¿tendrá un gran interés en ti como resultado? Claro, siempre hay que aspirar a la perfección, pero es probable que esto sea más probable el día de hoy.

CAPRICORNIO

Hoy las cosas que se hagan bien en el reino del amor tendrán resultados duraderos. ¡Da y acepta sólo lo mejor! La pasión es la recompensa, ¿y que podría ser más gratificante que eso? ¡Se te devolverá tu bondad multiplicada por tres veces cuando menos te lo esperes!

ACUARIO

No pasa nada por romper unas cuantas promesas o compromisos hoy. Tienes la desesperada necesidad de superar esta ansiedad que sientes. Estás aguantando demasiado y tu vida amorosa está sufriendo un poco como resultado. Es un círculo vicioso que se detendrá sólo contigo.

PISCIS

¿Sientes que tus relaciones están sufriendo en los últimos tiempos? Bueno, ¡demasiada ansiedad provoca eso! Hoy, la paranoia está dando lugar a la ira hacia la persona que amas. Tómate un descanso. Las obligaciones pueden esperar. Cuida de ti y todo lo demás empezará a tener sentido.

