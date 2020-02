Horóscopo del amor: 25 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy tus planetas favorecen al amor frente a la diversión. Reconocen que ha comenzado bien y es fuerte. El amor rápido es como un caramelo, su sabor es bueno, pero si tienes demasiado te provoca caries. No dejes que tu ego se interponga en el camino de tu corazón, las estrellas siempre estarán ahí para mostrarte el camino.

TAURO

Tu talento con las palabras maravilla a tu público, y aún más a las personas que realmente te conocen. Sin embargo, durante los próximos días te sorprenderá lo que sale de tus labios. Dicho lo cual, ten cuidado con quién coqueteas, especialmente si es alguien que no te interesa realmente.

GÉMINIS

Siempre tiendes más a reírte de las cosas antes que tomártelas en serio, especialmente si hay un final triste. Este don tuyo será útil ahora en relación a una persona a la que quieres. De hecho, serás capaz de convertir un final triste en uno feliz. Las sonrisas son contagiosas y lo sabes.

CÁNCER

Vas a sentir impulso en lo relativo a los asuntos de dinero durante los próximos días. De hecho, puede que quieras gastar dinero que todavía no tienes. Si sientes el impulso, hazte un favor a ti mismo/a. No vayas de compras sin tu pareja, a menos que se ella te dé el permiso de hacerlo antes.

LEO

Recientemente te estás ganando fama por tu honestidad, que es una de las razones por las que la gente te quiere. Dices lo que quieres, haces lo que dices que harás y siempre mantienes tu palabra, sin importar lo difícil que resulte. Recuerda eso ahora, incluso si tu pareja pide algo que es especialmente difícil.

VIRGO

Probablemente estés ahora de mucho mejor humor que últimamente. El Universo ha echado una fuerte dosis de cambio en la mezcla astrológica -y ese es el tipo de cosa que te da energía como nada más podría. Excepto, quizás, el aliento de tu pareja, a quien le gustas mucho más cuando eres agradable.

LIBRA

Durante mucho tiempo has estado reteniendo algo precioso. Has estado tratando de ocultar tus deseos de viajar con la persona que quieres. No mantengas más el secreto, especialmente si quieres que venga contigo. ¡Ponte a planear el viaje!

ESCORPIÓN

No vas a sentirte objetivo/a o imparcial ahora así que si sientes que tu reputación está en juego, no te sientes demasiado mal por ello. En otras palabras, tienes tus momentos y uno de ellos viene. Aunque sorprenderás a alguien con la calidez y ternura que le mostrarás.

SAGITARIO

Hoy te sentirás muy bien contigo mismo/a si eres capaz de resistir tener ese encuentro clandestino que te ha tentado durante tanto tiempo. Sin embargo, si ambos están solteros, olvídate de eso. ¡Véanse en privado y diviértanse!

CAPRICORNIO

Tu día acabará de una manera hermosa y pacífica, y también habrá una nota romántica. Los cielos te están alentando para que compartas secretos y momentos íntimos con alguien especial así que puede que no vayan a salir demasiado. ¿Por qué resistirse? Quédense a gusto en casa.

ACUARIO

Tus amistades llamarán en todo momento y dejarán bastante claro que no aceptarán una negativa como respuesta. Así que, ¿qué pasa con esos planes que hiciste con tu pareja? Bueno, si eres lo bastante valiente, invítales a que se les unan. Seguramente será más sencillo que postergarlo, lo cuál no les hará sentir bien.

PISCIS

Tu madre te dijo que no aceptes dulces de extraños, pero ahora que has crecido quizás sea el momento de volver a pensar en eso. Puede que alguien que no conoces te provoque un vuelvo al corazón pero también puede que te ofrezca algo que es imposible de resistir.

