Horóscopo del amor: 25 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Tu estilo excéntrico... eso es tu mayor atractivo hoy. No se trata de que hagas cosas distintas a las que hagas habitualmente. ¿Lo entiendes? ¡Sé tú mismo/a! Esa persona especial está enamorada de tus peculiaridades, ¡así que muéstraselas!

TAURO

Disfruta de halago. El coqueteo es inofensivo, ¡y esencial! Y en este caso, ¡puede ser también justo lo que recetó el doctor! Últimamente te has estado sintiendo negligente, y un coqueteo sin sentido e inofensivo puede ser justo lo que tu autoestima necesita para volver a sentirse viva.

GÉMINIS

Incluso si un miembro de la familia te suplica tu atención, deberías pensar en cómo podría afectar eso a tu relación. No dejes que nadie se interponga entre tú y tu amor. Si no tienes pareja, no dejes que los deseos de tu familia se interpongan entre tú y esa persona que sabes que está destinada a ser tuya.

CÁNCER

Aunque puedas haberte convencido de que no tienes suerte en el amor, los planetas lo ven de otra manera. Mantén tus ojos abiertos porque tu mala fortuna en cuanto al amor podría cambiar hoy. Sólo necesitas que esa persona especial aparezca en el momento oportuno.

LEO

Cada vez que conoces a alguien nuevo, te preguntas: ¿se trata de esta persona? Si te lo estás preguntando, desde luego la respuesta es no. El amor verdadero lo es cuando no tienes que preguntártelo, simplemente sabes que lo es. No te preocupes, sé paciente y el amor verdadero aparecerá en el momento adecuado.

VIRGO

¡Qué emocionante es un insinuación! ¡Las chispas vuelan y seguirán volando hoy! Disfruta de la atención que estás recibiendo de esa persona especial... porque no va a ser constante. Pero eso no es motivo para lloriquear; simplemente disfruta de lo que tienes por lo que es.

LIBRA

No dejes pasar otro día. Es importante aprender a reconciliarse y eso significa entender qué es lo que hace que tu pareja baje la guardia. Tu capacidad para entender esta faceta de la personalidad de tu pareja es una habilidad que necesitas desarrollar.

ESCORPIÓN

No dejes que las historias de fallidas relaciones de otras personas te influencien. Trata de recordar que hay más historias buenas que malas. Aunque una persona que podrías conocer hoy podría parecer muy similar en personalidad a tu horrible ex, no lo sabrás con seguridad hasta que puedas conocer a esa persona.

SAGITARIO

Hoy alguien tiene un interés personal en ti. De hecho, querrá conocerte. Hoy, las cosas que se hagan bien en el reino del amor tendrán resultados duraderos. ¡Da y acepta sólo lo mejor!

CAPRICORNIO

No te lo tomes de forma personal pero tu actitud está irritando hoy a muchas personas. En vez de quejarte, ofrece ayuda para solucionar los problemas. Necesitas este amor, así que no permitas que este pesimismo temporal dificulte los asuntos del corazón.

ACUARIO

Que hoy no te preocupe tu situación laboral. Tienes todo bajo control y las cosas te van a ir bastante bien. Simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo que, por supuesto, es trabajar tan duro como puedas, haciendo el trabajo de varias personas y reservando algo de tu energía para tu pareja.

PISCIS

Últimamente sueñas continuamente. A menudo te dedicas a soñar sobre cómo de bonita sería tu vida si simplemente tuvieses a la persona adecuada a tu lado. Si ya la tienes a tu lado, deja de soñar y dale una noche de ensueño, una que no olvidará nunca. Si tienes pareja, sal a encontrar lo que buscas.

