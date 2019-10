Horóscopo del amor: 24 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy la influencia planetaria te hará sentir algo de cansancio. Está bien entregarse a un ánimo de letargo. Duerme hasta tarde y si te es posible descansa más. O puedes tomar una siesta por la tarde para recargar esas baterías tan gastadas. ¡Si has estado exigiéndote demasiado últimamente, seguramente te sentirás somnoliento/a! El tema perfecto para el día será la relajación. ¡Y no te sientas culpable del descanso!

TAURO

Hoy quizás tengas ganas de comprar algo. Puede que consideres algunos programas de computación nuevos. O quizás desees leer un libro que recién se haya publicado. La orientación de este día significa que encontrarás muchos lugares en donde gastar tu dinero. Deberás disciplinarte para asegurarte de no extralimitarte. No querrás derrochar dinero que no puedes darte el lujo de perder.

GÉMINIS

Hoy decidirás realizar algunos cambios en tu hogar. Tendrás un humor ambicioso y harás planes para remodelar. O simplemente pensarás en cambiar los muebles de lugar. Si vives con alguien, los cambios deberán ser de común acuerdo. Por lo tanto habla con tu tal sobre tus ideas y lleguen a un entendimiento. La alineación planetaria te inspirará a crear más armonía en tu hogar.

CÁNCER

Hoy decidirás que algo necesita mejorarse en tu casa. Tendrás humor para limpiar. No descansarás hasta que cada centímetro de la casa esté limpio y esterilizado. O puede que sólo pases un poco la aspiradora. Siempre te sientes mejor cuando tu entorno está armonioso. Hoy la influencia celestial te incentivará a tomar el control de las cosas que necesitan arreglo.

LEO

La alineación de hoy indica que sentirás atracción a pasar tiempo al aire libre. Aunque el tiempo esté frío, desearás respirar algo de aire puro. Toma una linda caminata y desconéctate de las presiones laborales. O puedes andar en bicicleta por un parque agradable. Te sentirás bien si puedes conectarte con la Madre Naturaleza y absorber energía positiva.

VIRGO

Te has convertido en una persona malcriada a lo largo de los años, ya que tu familia o esposa se hacen cargo de las reuniones sociales para que tú no debas preocuparte. Bien, con la alineación planetaria, eso está por cambiar. Mira el tremendo esfuerzo que tus seres queridos realizan para preparar un gran acontecimiento. Debes cooperar, ya que has estado disfrutando el fruto de sus esfuerzos en el pasado.

LIBRA

Hoy necesitarás trabajar en un compromiso con otros miembros de tu hogar. Si tienes una familia grande, tendrás algunas diferencias de opinión. ¡No votarán por tu opinión y decidirán lo contrario a tus deseos! Pero intenta adoptar una actitud relajada. Con la configuración celestial de este día, no deberías dejarte preocupar por pequeñeces.

ESCORPIO

Hoy la configuración celestial significa que podrás sentir un poco de cansancio si pasas el día en casa. Te sentirás mejor si sales a viajar un poco. Puedes optar por un viaje de fin de semana con tu pareja para apreciar nuevos paisajes. Ve a algún sitio que te muestre cosas nuevas. Disfrutarás de la estimulación que te producirá.

SAGITARIO

Hoy sentirás inspiración para comenzar con una nueva causa. Tienes un espíritu fuerte e idealista. Detestas escuchar sobre personas que sufren. Hoy decidirás formar parte de un movimiento político importante. Quizás intentarás cambiar algo que afecta a tu comunidad. Con la configuración celestial, tendrá impulso a ayudar en temas familiares o educativos. Desearás mejorar la vida para los niños y los padres.

CAPRICORNIO

Podría ser un momento perfecto para traer nueva energía a tu vida. Desearás exponerte a personas o entornos que te inspiren. Querrás abrazar una visión mejor de la realidad. Hoy concéntrate en la energía positiva. Con la influencia astral actual, disfrutarás leyendo literatura inspiradora o asistiendo a un servicio religioso. ¡Abre tu corazón y tómate el tiempo para nutrirlo!

ACUARIO

Hoy te divertirás si recibes invitados en tu casa. Estarás de humor para llenar tu hogar con energía y personas positivas. Tú y tu pareja desearán invitar algunas parejas para una linda velada. O puede que disfrutes llevando a tus sobrinos a tu casa a pasar la noche. Hoy permítete jugar el rol de anfitrión.

PISCIS

El día de hoy traerá muchas oportunidades para socializar con la alineación astral actual. Tendrás muchas tareas que terminar, intentando enfrentar proyectos personales. Pero intenta hacerte tiempo para lo social. Te hará muy bien relajarte y hablar un poco con amistades. O te sentirás mejor si contactas a tus padres y otros familiares que forman parte de tu tribu.

