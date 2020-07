Horóscopo del amor: 24 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 24 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

¿Has estado dándole vueltas a la idea de invitar a esa persona tan encantadora a tomar una taza de café? No hay nada de malo en intentarlo, y la posición planetaria actual apunta totalmente a un resultado positivo. ¡Hoy es el día para utilizar tu encanto y hacer una movida!

Horóscopo Escorpión

Tal vez sería apropiado un día en la playa o en un bello paraje natural. ¡Las estrellas están a tu favor esta semana! Un día lejos demostrará ser muy terapéutico para ti y tu interés amoroso. Necesitas un respiro y no hay nada vergonzoso en tomarse un día de salud mental.

Horóscopo Sagitario

El amor... el dulce amor está a la vista, y cualquier decepcionante episodio reciente aparentemente se disipará en el aire. Así que disfruta de la alineación de las estrellas, ¡aviva el fuego y vuelve a encender la pasión! Hoy va a ser un buen día en lo que se refiere al amor.

Horóscopo Acuario

¡Los acontecimientos inesperados de hoy sin duda te dejarán mejor de lo que estabas! No te pierdas la pasión aislándote del mundo. El Universo no lo permitirá, porque esa persona no puede esperar a conocerte.

Horóscopo Capricornio

¡Hoy puedes sorprenderte! Como las olas, el amor llega en diferentes formas, tamaños e intensidades. Esta semana, no tengas miedo de desempolvar esa tabla de surf que ha estado oculta a la sombra de las nuevas y radiantes mareas. ¡Verás cómo es una ola gratificante!

Horóscopo Aries

La energía está de tu lado hoy; pide un deseo al atardecer, cuenta hasta tres y sóplalo hacia el cielo como si fuese una burbuja. ¡Imagínate al deseo del amor volando como una mariposa y posándose suavemente en el corazón de la persona que anhelas! Esa persona sentirá el amor.

Horóscopo Géminis

¡Hoy sentirás la ligereza y despreocupación de una mariposa! Y alguien está tratando desesperadamente de llamar tu atención... ¡así que es momento de centrarse! Si no, puedes perder una oportunidad amorosa que puede dejarte con ganas de más.

Horóscopo Tauro

No te olvides de comer hoy, sin importar si tienes o no apetito. Por supuesto, es difícil cuidar de uno mismo cuando lo único que se hace es preocuparse por el estado actual de su vida amorosa. Pero no te preocupes, las cosas tendrán un aspecto mucho más positivo muy pronto.

Horóscopo Virgo

Las relaciones te inspirarán hoy, ya sean de amistad o amor. A pesar de que la posición actual de cierto astro te hace tener cautela con respecto a los recién llegados, no hay necesidad de preocuparse. Este escepticismo se pasa rápidamente mientras te preparas para una noche sexy en la ciudad.

Horóscopo Leo

Tu tiempo con los amigos y compañeros de trabajo podría conducir a algo muy positivo hoy. Simplemente asegúrate de guardarte las confidencias muy bien. Alguien con quien trabajas estará más que feliz por soltar su lengua sobre tu enamoramiento actual.

Horóscopo Piscis

¡Hoy planea una escapada! Incluso si sólo puedes permitirte una escapada de dos días, refrescará tu espíritu. ¡Es el día perfecto para hacerlo! La alineación es positiva y abunda la energía. ¿Qué podría ser mejor para una relación que intimar lejos de casa durante una o dos noches?

Horóscopo Cáncer

Aunque la configuración estelar puede ser culpable de tu reciente lucha contra la melancolía, es importante darse cuenta de que no eres la única persona en todo el Universo. Es muy fácil caer en un estado mental autocompasivo, pero esta actitud no es propicia para atraer el amor.

