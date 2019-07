Horóscopo del amor: 24 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¡No son punzadas de hambre! Hoy estás experimentando un flechazo y, ¿qué podría ser más dulce que eso? Disfruta del sonrojo en tus mejillas cuando tal entre a la habitación... ¡es algo inocente! Recuerda, eres un ser de amor.

TAURO

Hoy, se materialice algo o no, ¡es imperativo intentarlo! Esa es la cuestión: las decisiones no se han tomado, y ese alguien voluble necesita un empujón. Él o ella necesita algún tipo de estructura cuando se trata de asuntos del corazón.

GÉMINIS

Hoy, simplemente disfruta ya que no tienes absolutamente ningún control. Cupido te llevará a algunas situaciones comprometidas que pueden verse como buenas o malas, dependiendo de la perspectiva. ¡Lo que tienen en común es el posible amor!

CÁNCER

Así que tal vez esta no sea una relación duradera, ¡pero sin duda es apasionante! Y a veces, ¡eso es todo lo que necesitas para superar los momentos difíciles! ¿Por qué podría ser malo disfrutar del momento? ¡Sé existencialista!

LEO

Existencialmente hablando, no estás tratando esta relación como deberías. Dijiste que ibas a tomártela día a día, ¿cierto? Bueno, estás perdiendo el tren por tu agresividad. Deja de pensar en el futuro y disfruta el momento.

VIRGO

¡Deja de arrastrar ese corazón! Hoy es el día para romper relaciones porque es obvio que estás utilizándolas, incluso si esa no es tu intención. ¡Tienes que tener más claridad en tus intenciones! No estás siendo una persona justa.

LIBRA

¡Hoy probablemente recibas un regalo o un paquete que nunca hubieras esperado! Es el momento de aceptar el cambio en esta relación, bueno, malo o indiferente. Es inevitable e imprescindible para los dos pasar a la siguiente fase.

ESCORPIO

Hoy habrá de todo menos estabilidad en el terreno del amor. Este es un momento apasionante y liberador para los dos. Llora si lo necesitas... estate alegre si es necesario... ¡pero la honestidad es lo que les llevará a ambos a la siguiente fase!

SAGITARIO

Hoy, el Universo te está preparando para una persona que está a punto de entrar a tu vida amorosa. El simbolismo de la naturaleza puede darte una idea sobre esta persona y sus intenciones hacia ti. No tengas miedo de hacer un montón de preguntas.

CAPRICORNIO

Hoy temes llegar a la conclusión de que este no es el cuento de amor que habías soñado al principio, ¿pero hay algo que sea perfecto? ¿Existe de verdad la felicidad para siempre jamás? ¡Sí existe! Pero por cada cosa negativa hay una positiva. El amor requiere esfuerzo.

ACUARIO

¿Existe esa cosa llamada perfección? Hoy no es probable, ¡sobre todo si se trata del amor! El amor significa paciencia y compromiso, y estas son cosas difíciles de aprender... ¡Y es comprensible! Da lo mejor de ti.

PISCIS

Es imprescindible que hoy des todo. Si no, puedes mirar hacia atrás y decir, "¿por qué me dejé vencer tan fácilmente?". Sería una vergüenza no seguir adelante cuando la puerta esté abierta para ti y esa persona por la que sientes tanto afecto.

