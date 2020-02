Horóscopo del amor: 24 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy un encuentro casual podría suponer el comienzo de una relación increíble, si eres lo suficientemente audaz como para tomar la iniciativa. Asegúrate de intercambiar información de contacto o de encontrar la forma de volverse a ver. Aunque puede que los dos estén muy ocupados, esta conexión podría ser la que has estado esperando.

TAURO

Un cambio en los planetas y nuevos amigos puede hacer que vayas en una dirección completamente diferente. Hoy incluso el simple modo en como miras las relaciones puede someterse a revisión. La nueva gente que has conocido ya ha ampliado tus horizontes y te ha puesto en contacto con una parte completamente diferente con respecto al amor.

GÉMINIS

Alguien del trabajo tiene la determinación de convencerte para que te unas a ellos ahora mismo. Si quieres, haz que suceda. Sea lo que sea que comiences hoy resultará ser un compromiso a largo plazo de la clase más próspera y exitosa. Por cierto, esto también va por las relaciones románticas.

CÁNCER

Un viejo y querido amigo con un ojo para los detalles sin igual, te ha ofrecido ayuda para acabar con los últimos detalles de un objetivo que has estado persiguiendo durante mucho tiempo y que, probablemente, tiene que ver con la persecución de cierta persona sin la que simplemente no puedes vivir. Deja que te ayude. Piensa en todas las veces que has hecho lo mismo.

LEO

Desde hace días te las has tenido que ver con intrigas de la clase más deliciosa pero puede que ahora las cosas no sucedan en el momento que te gustaría. De todos modos, no pasa nada. Recuerda que limpiar tu conciencia es el mejor de todos los remedios

VIRGO

Has estado coqueteando durante días. Has estado pensando en llevar las cosas a otro nivel y eso significaría que no se malinterpretarán tus intenciones. Si te interesa de verdad, es el momento de sentarse con un café o vino y tener “La Conversación”. Tampoco te preocupes si te rechazan.

LIBRA

No te gusta callarte tus opiniones, especialmente aquellas que tienes muy claras. A veces, sin embargo, es complicado hacerlo de otra manera. Esta es una de esas ocasiones. Fuérzate a decir que necesitas pensar en ello, incluso si tu pareja te presiona para que le des una respuesta.

ESCORPIÓN

Probablemente tienes la necesidad de hablar con alguien sobre un asunto que tiene que ver con una relación íntima. ¿No tienes a un amigo del alma a solo la distancia de una llamada telefónica? ¿Alguien a quien puedes llamar en cualquier momento, día o noche, que estará encantado de saber de ti, y cuyos consejos siempre has respetado? ¡Levanta el teléfono!

SAGITARIO

Probablemente estás a punto de estallar porque no puedes soportar tener que guardar un secreto de una amistad. Los planetas favorecen un enfoque más calmado. Tu sentido de control se ha desbocado, así que da tiempo a la situación para que se aclare a su propio ritmo y es posible que te sorprendas.

CAPRICORNIO

Tienes tantas ansia por aventurarte en la carretera del amor que no te puedes aguantar, ni siquiera por un día más. ¿Por qué esperar? El Universo te ha estado alentando durante días. Es tu sentido de la responsabilidad el que te está reteniendo. Si han estado bien últimamente, ¿por qué resistirse?

ACUARIO

Te sientes estupendamente ahora, en relación a ti mismo/a, a tu pareja actual y al mundo en general. Sientes tanta energía positiva ahora que todo el mundo querrá estar cerca de ti para sentir esas vibraciones. Si no tienes pareja, aprovecha la ocasión y echa un vistazo a tu alrededor.

PISCIS

Todavía te apetece quedarte en casa cómodamente y, si tienes pareja, seguro que no vas a oír nada en contra. Ha intentado retenerte en casa durante mucho, mucho tiempo. Si no tienes pareja, ¿por qué no invitas a esa persona especial?

