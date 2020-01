Horóscopo del amor: 24 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿Has hecho algún avance? ¿Mereció la pena? ¡Creo que sí! Cuida de este nuevo amor... requerirá muchos cuidados al principio, ¡pero la fortuna te sonríe y este tiene el potencial de tratarse del verdadero amor!

TAURO

¿Sientes como si te hubiese apuñalado otra vez por la espalda? ¿Es algo que te pasa últimamente? ¿Cuál podría ser el catalizador? En una situación como esta necesitas buscar la respuesta dentro de ti, allí es donde se encuentra la culpa.

GÉMINIS

¿Sientes como si de repente el Universo hubiese puesto freno a tus mejores planes para el romance? Bueno, estás absolutamente en lo cierto pero por supuesto que no estás solo/a. Pregunta por ahí. Nadie está exento de encontrar obstáculos que parecen determinados a impedir que las personas se encuentren. Ten fe y persevera.

CÁNCER

No permitas que tus posesiones te posean. Tu amor te echa de menos y quiere que eso cambie. Sí, él o ella piensa de manera independiente y tiene sentimientos, ¿recuerdas? Aparta tus ojos de la pantalla de la computadora o la televisión y ponlos en tu pareja, ¡rápido!

LEO

¡No te sorprendas si te encuentras con un antiguo amor esta semana! Aunque parezca algo apetecible, mira abajo antes de saltar; necesitas actuar con diplomacia en los temas del corazón. Disfruta de la tranquilidad pero no tomes ninguna decisión.

VIRGO

Hoy no te conformes con la primera persona que veas porque habrá muchas más oportunidades. Busca a alguien con más sustancia ya que esto te ayudará a encontrar lo que estás buscando. No necesitas una relación superficial para alimentar tu ego, necesitas una relación profunda para alimentar tu corazón.

LIBRA

Finalmente el sentido común ha regresado a tu planeta hoy así que echa un vistazo más de cerca. Si has retenido algo que parecía que habías perdido debido a una ganancia reciente, los planetas estarán de acuerdo en que tienes bastante suerte. Lo que has observado es la lucha oculta entre lo nuevo y lo viejo.

ESCORPIÓN

Las complicaciones rigen los cielos hoy así que ten cuidado y permanece en guardia. Cenar con alguien del sexo opuesto no significa ser infiel, pero los planetas aseguran que si no se lo dices a tu pareja, hay una razón, y no necesariamente es una buena.

SAGITARIO

¿Coherencia? ¡Ja! Tampoco lo apuestes todo en este caso. Sólo disfrútala por lo que es; ¡una aventura amorosa! Y no temas... el día de mañana también parece prometedor para las aventuras amorosas. Así que si has estado pensando en tomarte un respiro en tu situación romántica actual, las oportunidades abundan.

CAPRICORNIO

Aunque parezca una locura, puede que hayas encontrado a alguien especial en cierta circunstancia. Puede que no se trate del amor soñado, pero sabe cómo tratarte. Al final, una buena pareja de baile generalmente supera a quien guía, porque esta persona tiene posibilidades irreales y falsas.

ACUARIO

¡Los ciclos existen! ¡No te sorprendas si hoy te encuentras con un antiguo amor! Aunque parezca algo apetecible, mira abajo antes de saltar; necesitas actuar con diplomacia en los temas del corazón. Disfruta de la tranquilidad pero no tomes ninguna decisión.

PISCIS

El engaño y la negación están hoy en la ruta de los planetas así que ten cuidado de no dejarte engañar por ellos. No hay tal cosa como iniciar una relación en pie de igualdad entre un empleado y su jefe. Si estás de acuerdo con esto, recuerda que tu trabajo y tu corazón pueden estar en juego.

