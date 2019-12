Horóscopo del amor: 24 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No te rindas si estás esperando una llamada de una persona especial y no se da hoy. Deja que pasen un par de días y con seguridad se pondrá en contacto contigo. No te frustres tanto que cuando te llame estés ya al borde de un ataque de nervios.

TAURO

Si surge la oportunidad de irte de vacaciones con un nuevo grupo de amigos, aprovéchala, incluso si la mayoría ya están en una relación y tú no. Este podría ser el tipo de grupo que atrae relaciones. Si te haces parte de este grupo tú también puedes atraer una.

GÉMINIS

¡Hoy tienes que mimarte! Simplemente porque ahora no tengas una relación no significa que no puedas disfrutar al máximo de la vida. Mantener una energía positiva es la mejor manera para poder atraer al alma gemela perfecta con confianza y autoestima.

CÁNCER

No tengas miedo del amor incluso si te coloca en una posición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad en una relación es donde la magia comienza. Intenta confrontar y superar tus miedos con valentía. A medida que hagas esto, sentirás como te fortalece el amor en vez de hacerte una víctima suya.

LEO

Puede que hoy te sientas atrapado/a entre tu familia y esa persona especial. Puede que te sientas con la obligación de cumplir con tus responsabilidades y olvides dedicar el tiempo suficiente para cultivar el amor y las amistades. Intenta establecer un equilibrio entre los dos y te sentirás más feliz y con más vitalidad.

VIRGO

Cuando estás enamorado/a, irradias felicidad y esto te da más atractivo. Ahora que ya estás en una relación, todas aquellas personas que no te pidieron salir en el pasado puede que comiencen a coquetear contigo. Si eso sucede hoy, sé amable pero date cuenta de que estas personas sólo quieren lo que otras personas tienen.

LIBRA

Convendría que te asegurases de que la persona con la que estás comenzando una relación tiene los mismos sentimientos hacia ti que tú hacia ella. Las estrellas pueden mostrar algo de confusión hoy así que intenta aclararte y comprender cuál es la postura de tu interés amoroso. Esto te ayudará a evitar posibles malentendidos en el futuro.

ESCORPIÓN

Abre tu corazón y no te cierres al amor, solo el que se arriesga lo consigue. Da igual el tiempo que tardes en conseguirlo. Porque en algún lugar hay alguien muy especial esperándote para compartir su vida a tu vera.

SAGITARIO

No debes desconfiar de tu pareja si ella no te ha dado motivos para ello. Los celos son un autentico «Cancer» para el amor. Debes alejarte de ellos y confiar más en tu pareja y si tienes dudas, antes de montarte tus películas debes sentarte a hablarlo con él/ella.

CAPRICORNIO

Si tu pareja quiere darte un montón de regalos y afecto, deja que lo haga. Este es uno de esos raros días en los que está bien disfrutar de los mimos e indulgencias de los demás. Saber regalar es un rasgo noble, pero saber cómo aceptar un regalo es igual de admirable.

ACUARIO

Hoy es el día perfecto para intentar llegar a una solución para cualquier conflicto que puedas tener con tu pareja o interés amoroso. Si han estado en pie de guerra, es el momento de deponer las armas y darse un abrazo. Recuerda que la reconciliación es lo mejor de tener una discusión.

PISCIS

El amor no tendrá lugar hasta que te abras a él. Hoy intenta relajarte y prepararte para el amor. Puede que no lo sepas, pero inconscientemente estás cambiando y liberándote del pasado. A medida que te relajas se relaja tu corazón y cuando el corazón está relajado, está listo para enamorarse.

