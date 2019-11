Horóscopo del amor: 23 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Por resumirlo en pocas palabras: digamos simplemente que vas a tener la oportunidad de encontrar estabilidad y emoción tanto en el dinero como en el amor, si abres bien los ojos y no dejas pasar las oportunidades.

TAURO

Ayer fue un día lleno de descubrimientos, pero hoy es un día para dejar esta conciencia para mañana. Intenta que se manifieste tu lado divertido y sé extravagante. Esto te permitirá relajarte y abrirte a las nuevas posibilidades románticas que aparezcan.

GÉMINIS

Ayer hablamos de la guerra en la que puedes estar inmerso/a gracias tanto a la amorosa atención de familia y amigos. Sin duda, encontrarás la manera de afrontar esta situación y de manejarlos a todos sin problemas.

CÁNCER

No eres la única persona en todo el Universo. ¡Recuerda eso, por favor! De hecho, últi-mamente tu actitud de ser "más santo que nadie" está teniendo un efecto perjudicial en tu relación actual. ¿Lo has notado? Bueno, abre los ojos y cambia algunas cosas, ¡rápido!

LEO

Puedes ser una persona un poco agresiva por naturaleza, así que asegúrate de no pasarte hoy. Hay una diferencia entre un suave empujón y estar constantemente empujando a alguien. Un pequeño empujón hoy le dará tiempo a él o a ella para digerir la acción y decidir cómo reaccionar. La agresividad consiste en tener el control y no dejar lugar a la progresión natural.

VIRGO

Puedes confiar hoy en la sabiduría de las estrellas para encontrar el amor que llevas dentro. Algunas veces es fácil olvidarse de uno mismo. Es entonces cuando el amor que tienes dentro se desvanece. Sin tener conciencia de cuáles son tus propios dones, puede ser difícil atraer a otra persona que te valore de verdad.

LIBRA

Cuando tienes algo precioso, debes protegerlo porque otras personas pueden envidiar el amor que posees. Aunque tu relación sea sólida, es importante que no dejes que otros la entorpezcan. Eres una persona con confianza e independiente, así que tienes las capacidades necesarias para establecer ahora los vínculos oportunos.

ESCORPIO

Cuando están separados, todo lo que puedes hacer es pensar en tu pareja, pero cuando están juntos y sientes inseguridad, comienzas a preocuparte por todo lo demás. Aprende a oler las flores hoy cuando las tengas delante porque mañana podrían desaparecer. Las flores, como las relaciones, necesitan ser apreciadas para crecer.

SAGITARIO

Ya sea que te encuentres en compromiso o tengas perspectivas de estarlo, la persona objeto de tu afecto no ve con buenos ojos la vanidad manifiesta. Tu autoestima será malinterpretada como egocentrismo. Esto último te meterá en problemas, así que ten cuidado.

CAPRICORNIO

No importará si normalmente te gustan o no los cambios. Esta es una de esas veces en las que, extrañamente, te descubrirás disfrutando de esos cambios, sin importar cómo sean de drásticos, y especialmente si estás en compañía de alguien muy especial. Seguramente sea porque tú lo has planeado pero aun así es un paso en la dirección correcta.

ACUARIO

¿Por qué recibes tanta atención hoy? ¡Porque esta vez no estás actuando! Siempre tienes un aire de confianza que algunos pueden malinterpretar como arrogancia pero, para aquellos que te adoran, cuando te sientes bien contigo mismo/a, se trata de tu “yo” verdadero. Además, si no te amas a ti mismo/a puedes olvidarte de amar a alguien más.

PISCIS

Las estrellas se encuentran hoy alineadas en la casa del romance y la diversión, ¡así que más razón para la fiesta! Esta alineación de los planetas es propicia para las parejas enamoradas y para las personas que están buscando tener una relación. Asegúrate de que la persona que encuentres sea tu verdadero amor.

