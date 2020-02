Horóscopo del amor: 23 de febrero de 2020

ARIES

Estás en tu mejor momento cuando te encuentras en una relación en la que te aprecian. Puede que te des cuenta de ello hoy cuando tu alma gemela haga o diga algo que te permita saber cómo de profundamente se preocupa por ti. Estás son las cosas que hacen que resplandezcas.

TAURO

Un ser querido se preocupa por ti. Échate una mirada dura y larga al espejo hoy y pídele orientación al Universo. Esto puede evitar que tu relación establezca límites artificiales o inapropiados. Tu pareja te lo agradecerá.

GÉMINIS

Te sientes como si fueses alguien capaz de entretener e impresionar a un gran público, especialmente si alguien del público es tu objetivo. No te detengas ante nada y pon tu magia a funcionar.

CÁNCER

Los secretos de amor se te dan bien. No te gusta necesariamente mantenerlos pero una vez que has dado tu palabra lo haces. Bueno, estás a punto de saber algo que necesites mantener en silencio por siempre. Recuerda esa promesa.

LEO

Tienes ganas de tener una conversación íntima y no pararás hasta que alguien te la proporcione. Dicho tal, por favor trata de no presionar a nadie si no está de humor para hablar de nada más que del tiempo. De lo contrario, no resultará gratificante.

VIRGO

Tu pareja te conoce por ser sociable, al menos normalmente, pero en este momento no te sientes así ante los visitantes. No tengas miedo a cerrar la puerta y a tomarte el día libre. Después de todo, todo el mundo necesita tiempo a solas. Ahora es tu turno.

LIBRA

Ya te has cansado de los secretos. Ahora es el momento de dejar que se conozcan tus sentimientos y te has preparado para ello. El problema es que algunos de tus secretos no te pertenecen sólo a ti. Asegúrate de que todas las partes involucradas tienen las mismas intenciones antes de revelar las cosas.

ESCORPIÓN

Tu espejo siempre ha sido un buen amigo pero no porque seas vanidoso/a. Naciste con la clase de autoconfianza por la que mucha gente estaría dispuesta a dar mucho dinero. En este momento, tienes ganas de llegarle a esa persona, así que no tengas dudas. ¡Ve por ello!

SAGITARIO

Tu pareja no te va a engañar, ni tú tampoco a ella. Este tema por el que ambos están discutiendo es complicado porque ninguno de los dos lo ha experimentado antes. Hablen de ello, sólo hablen, eso sí, sin alzar la voz, y encuentren una nueva solución. ¿Trato hecho?

CAPRICORNIO

Puede que tu rutina amorosa sea interrumpida por una llamada, mensaje o visita de alguien a quien no esperabas en lo absoluto. No, no te gusta que tus planes mejor diseñados se vean frustrados pero quizás deberías hacer una excepción. Seguro que te alegrarás de hacerla... especialmente en este caso.

ACUARIO

Últimamente te ha dado por la seriedad, incluso prefieres ver en televisión programas informativos antes que telenovelas o películas románticas, y te pasa lo mismo en la vida "real". Pero los cielos han decidido poner el romance en lo alto de tu lista, así que tendrás que relajarte un poco.

PISCIS

Te interesa hasta la obsesión algo en lo que estás trabajando. Pero alguien que siempre sabe exactamente cómo sacarte de quicio aparecerá en breve. Intenta evitar situaciones difíciles, especialmente si es con alguien a quien quieres.

