Horóscopo del amor: 23 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

omienza el día con música. Puede que sea lo único que te salve de caer en una profunda y oscura depresión. Si tu pareja te está causando problemas, o tu trabajo te está volviendo loco/a, la música será una pasión platónica que liberará tu mente.

TAURO

No has estado lejos del teléfono, computadora, iPod, o Blackberry durante más de cinco minutos en las últimas veinticuatro horas, y tampoco te ha importado. Sin embargo, eso cambiará ahora. ¿Hay alguien con quien quieras pasar algo de tiempo de calidad? ¡Seguro que sí!

GÉMINIS

Aburrido/a? ¡Planea una escapada hoy! Incluso si sólo puedes permitirte una escapada de dos días, refrescará tu espíritu. ¡Es el día perfecto para hacerlo! ¿Qué podría ser mejor para una relación que intimar lejos de casa durante una o dos noches?

CÁNCER

Construir una relación en torno al amor puede ser el lazo más fuerte que hay, pero necesitas algo más que amor para que dure. El amor es una emoción que requiere de una acción para mostrar sus intenciones. Decirle a alguien que le amas es una cosa, pero demuéstrale hoy cuánto te importa.

LEO

Por pura casualidad, hoy podrías encontrarte con alguien muy especial. No es una reunión organizada, ni siquiera se trata de un amigo de un amigo; será simplemente algo que ocurra. Reconoce la posibilidad pero no le des vueltas a la cabeza. Deja que suceda.

VIRGO

Los temas profesionales harán que seas el centro de atención y ese no es tu sitio favorito. Siempre has preferido mantenerte en un segundo plano. Sólo por esta vez, no seas tímido/a. Deja que el mundo vea cómo de bueno/a eres en lo que haces. ¡Tu pareja estará muy orgullosa!

LIBRA

En este momento en particular, no te contentas simplemente con "algo de diversión”. Necesitas "diversión de verdad". De hecho, seguramente no hay mucho de lo que no te atrevas, especialmente si ello implica a la persona apropiada. ¡Y tú sabes perfectamente quién es esa persona!

ESCORPIÓN

Evitar la tentación será lo más difícil del mundo para ti ahora mismo, especialmente cuando los cielos están dispuestos a ayudarte a conseguir cualquier cosa o persona que quieras. Evita los problemas y si no puedes, ten completa honestidad con tu pareja. Es la única manera.

SAGITARIO

Ten cuidado ahora, especialmente si estás tratando con alguien que te gusta. Engañarte no constituye ningún desafío. Convence a un amigo que te aprecia para que te diga siempre la verdad, aunque sepa perfectamente lo que te gustaría oír.

CAPRICORNIO

Perdónate a ti mismo/a y a los otros hoy. Tu pareja se emociona con la forma amable y generosa con la que te acercas a las cosas. Recuerda lo que dijo una vez una mujer sabia: "La compasión es algo que el ciego puede ver y el sordo oír". ¿Lo entiendes?

ACUARIO

Ten mucho cuidado hoy cuando abras la boca porque las cosas que salgan de ella te pueden sorprender hasta a ti. ¡Sentirás mucha intensidad! Tendrás que ser amable tanto con tus seres queridos como con los extraños pero, especialmente, con tu pareja. ¡Trata bien a todo el mundo!

PISCIS

Debido a que esta tensión ha ido en aumento y ha tenido inadvertidamente un efecto negativo en tu vida sexual, hoy, si estás soltero/a, y piensas que tu reprimida agresividad es atractiva, ¡piénsalo otra vez! Observa detenidamente el asunto. Es necesario un ajuste de actitud de tu parte.

