Horóscopo del amor: 23 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Finalmente, todos tus esfuerzos están siendo reconocidos. Eso no quiere decir que ahora puedes sentarte y dormirte en los laureles, ¡todo lo contrario! Ahora es el momento de poner tus ideas originales a prueba. Pero esta vez tienes el respaldo de los de arriba. No te pongas de nervios, simplemente haz lo que habías planeado hacer todo el tiempo. Si trabajas duro, es probable que veas enormes recompensas profesionales y financieras.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Tienes una naturaleza maravillosa y cariñosa. Los que te rodean cosechan un gran beneficio gracias a tu alma solidaria. Del mismo modo que tienes receptividad a las necesidades de los demás también debes ser consciente de tus propias necesidades. Tú también mereces recibir el fruto de tu amabilidad. No dudes en dirigirte a otros en busca de ayuda si es necesario. Puede que te sorprenda cómo meros conocidos te arriman el hombro para echar una mano.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

En caso de que escribas o hagas algo artístico hoy, parecerá provenir de una fuente fuera de ti mismo/a. ¿Es esta la musa divina de la que has oído hablar a los demás? Posiblemente, o tal vez sea sólo tu propio talento natural que por fin destaca. Hoy también es un día prometedor para las relaciones, así que asegúrate de reservar tiempo para los amigos y seres queridos, tanto viejos como nuevos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Deja ese libro y sal de casa. Ya has estado a solas suficiente tiempo, es hora de empezar a interactuar con otras personas. Además de divertirte mucho, es muy probable que tengas algunos encuentros que resultarán beneficiosos a largo plazo. Este tipo de situaciones son estupendas, pero no hay que ignorar los placeres de un encuentro íntimo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Tus esfuerzos para mejorar tu vida están, finalmente, dando resultados. Y esto es sólo el impulso que has necesitado, ya que algunas personas ponen tu autoconfianza un poco en evidencia. Pero no dejes que otros destruyan tu visión de la felicidad. Continúa caminando hacia tu meta y no dudes cuando los pequeños obstáculos aparezcan por todos lados.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Las personas que te encuentres hoy podrían beneficiarte más adelante. Hoy tienes una visión especialmente penetrante, así que asegúrate de tomar nota de todas las cosas interesantes que observes. Lo que descubras hoy, junto con la gente que conozcas, puede combinarse de una manera poderosa en alguna fecha futura. Tu trabajo también se beneficia de tu atención a los detalles.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Este es un tiempo de nuevos comienzos. Ya seas consciente de ello o no, estás más que preparado/a para asumir nuevos retos. Te has permitido ser complaciente acerca de tu carrera. Tienes la posibilidad de dar un paso importante, así que ¿por qué no darlo? Lo único que se requiere es un poco de esfuerzo por tu parte. Descubre cuál sería tu trabajo ideal y luego persíguelo. O mejor aún, ¡créalo!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

El romance está hoy en el aire. Es el momento perfecto para verse lo mejor posible e invitar a esa persona especial a cenar. Incluso si ya estás felizmente casado/a, ¿por qué no aprovechas el ambiente propicio y planificas una fecha especial con tu pareja? ¡Incluso las parejas que llevan casadas mucho tiempo tienen derecho al romance de vez en cuando!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy, anhelas un poco de estilo. Los zapatos cómodos y la ropa práctica son dejados de lado en favor de los zapatos de moda y las telas lujosas. Tu pasión y sentido del romance están en lo más alto, por lo que también podrías aprovecharte de ellos todo lo posible. Puedes esperar cosechar una ganancia enorme como resultado de los esfuerzos adicionales que has estado dedicando a tu apariencia.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

No es sólo la realeza la que llega a vivir feliz para siempre jamás en los cuentos de hadas. Tú tienes ese derecho también. Las condiciones están dadas para atraer a una persona especial a tu vida. No hay necesidad de recurrir a "expertos" consejos para atraer a tu alma gemela. Son tus propias cualidades únicas las que atraerán a la persona adecuada.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Si bien es posible que sientas la tentación de ponerte un par de guantes de boxeo y resolverlo a golpes con tu familia, intenta ponerte guantes de cocina en su lugar. Cocinar o hacer otras tareas domésticas te ayudará a dejar de pensar en tus problemas familiares. Si no eres del tipo doméstico, cambia la manopla por unas gafas de lectura y adéntrate en trabajo. Estas tensiones en el frente casero pasarán con la suficiente rapidez.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Tienes ganas de subirte a un avión y salir del país. Parece que esta es la única manera de liberarte de la montaña de obligaciones profesionales y sociales que se te están acumulando. ¿Cómo puedes tener la esperanza de asistir a todas ellas o incluso a la mitad? ¿Has pensado en que no es necesario? Envía a otra persona en tu lugar o simplemente responde que no lo puedes hacer. No serías la primera persona en decir que no. Tienes derecho a un tiempo de inactividad.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.