Horóscopo del amor: 23 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Ahora que no hay nada en el camino de tu amor, parece que no hay límites a lo lejos que puedes explorar. Saborea cada momento y no te apresures demasiado lejos demasiado rápido, porque si lo haces un día mirarás atrás y te preguntarás qué fue lo que perdiste. ¿Por qué tanta prisa?

TAURO

Los planetas aconsejan dejar de lado las cadenas que te atan y darle una oportunidad al amor. Quién sabe, puedes terminar viviendo en el paraíso y, ¿por qué no? Sólo se vive una vez. Tú creas tus propios límites; los cielos no tienen y te están invitando a seguir su camino.

GÉMINIS

Tus planetas te aconsejan que si vas a proseguir con esta relación seas muy consciente de los sentimientos de tus amigos hacia esta persona y de cómo te lo tomarías si los papeles se invirtiesen. Hoy es un día para una comprensión más profunda antes de comprometerte con tus emociones

CÁNCER

Un conflicto romántico está en las estrellas hoy. Es probable que haya alguien más que se haya fijado en la persona objeto de tu afecto y ahora esta persona siente que le has adelantado. Los celos generan planes de sabotaje, y eso es malo por muchas razones. Ten cuidado.

LEO

Los planetas saben que todos los ídolos tienen los pies de barro. Usa siempre tu sentido común y no te dejes engañar por cosas que no creas que están bien. Los planetas están a favor de la experimentación en este momento, pero es necesario un poco de control. Si no, te estás engañando a ti mismo/a al creer en este amor superior.

VIRGO

¿Qué puedes hacer para traer un poco de romance a tu vida? Ya quieras dar vida a tu relación o conocer a alguien sacado directamente de tu libro o película favorita hoy, si sientes el amor, atraerás el amor. Usa tu accesorio favorito -una sonrisa- y observa qué pasa.

LIBRA

Los celos son uno de los mayores destructores de una relación, así que aprende a controlar tus emociones. Si no, tu pareja estará tolerándote en lugar de apreciarte. El dicho es que donde hay humo hay fuego, pero ten cuidado porque el humo también miente.

ESCORPIO

Hoy es un día muy emotivo y una vez que una relación comienza a subir y bajar rápidamente puede descontrolarse. En toda relación alguien tiene que representar la estabilidad general o uno girará en torno al otro. En este caso eres tú, así que ponte en movimiento.

CAPRICORNIO

Los mares tempestuosos se han calmado y otra vez estás de vuelta al patrón que te ha llevado tan lejos. Probablemente deberías descansar un rato y reflexionar sobre todo lo que ha sucedido. Si puedes aprender a entender tu relación de acuerdo con las estrellas, sus dramas no pondrán en peligro tu vida amorosa.

ACUARIO

Las estrellas brillan sobre ti y una vez más te quieres a ti mismo/a. De hecho, te amas tanto, que piensas que si estás así siempre podrías estar enamorándote todo el tiempo. Es así de fácil. Has olvidado todo el tiempo de sufrimiento entre estas fases.

PISCIS

Los planetas dicen que la ausencia hace crecer el cariño, y hoy echarás de menos a esa nueva persona. La comunicación está hoy en las estrellas y debes llamar a esta persona. Piensas en esa persona, así que ¿por qué tienes miedo de pasar a la acción? Si no tienes sentimientos románticos, ¿cuál es el problema?

