Horóscopo del amor: 22 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Tu casa va a ser un lugar muy ocupado durante unos cuantos días. No se va a tratar sólo de tu pareja, sino también de niños, perros, familia y amigos y también muchos invitados inesperados. Qué bello es saber que son las cálidas y afectuosas vibraciones que emites las que hacen que todo el mundo quiera estar contigo.

TAURO

Un ser querido se preocupa por ti. Échate una mirada dura y larga al espejo hoy y pídele orientación al Universo. Esto puede evitar que tu relación establezca límites artificiales o inapropiados. Tu pareja te lo agradecerá.

GÉMINIS

Tu misión, si es que la aceptas, será tomar lo que es tuyo y lo que es suyo, mezclarlo y hacer algo que no hará sino crecer y convertirse en una aventura próspera que beneficiará a ambos durante muchas lunas. Has pensado en esto durante semanas. Es el momento de pasar a la acción. Ten confianza.

CÁNCER

Tu nuevo interés amoroso podría acercarse hoy y darte una fecha en la que terminaría con su otra relación. Es muy posible que ahora esté finalmente en disposición de decirle a esa otra persona que ya han terminado y que ha encontrado a alguien nuevo. ¡Podrías tener una razón para celebrar!

LEO

Tu pareja está buscando algo y tú eres consciente de ello. Si quieres o no dárselo es otro tema porque lo que está buscando es un compromiso y eso es un asunto serio. Si estás preparado/a para algo serio, dale una sorpresa. Menciónalo esta noche.

VIRGO

Ahora no piensas en otra cosa que no sea tu pareja, lo cual podría traerte problemas en el trabajo pero, gracias a que tienes una gran reputación allí, no pasará nada. De hecho, si te concentras en el trabajo y te las arreglas para prestar atención a tu pareja, tendrás lo mejor de ambos mundos.

LIBRA

Necesitas dividir tu día en dos partes tan iguales como puedas. Tu actual pareja querrá tener toda tu encantadora e ingeniosa compañía para ella mientras que tus compañeros de trabajo necesitarán que les ayudes con alguien que no está haciendo su trabajo. Oh, vaya. Toma tus vitaminas y una siesta si la necesitas.

ESCORPIÓN

Te van a pedir, quizás no con palabras sino con una mirada, que permanezcas en silencio. Se trata de algo que es muy importante para alguien a quien amas y probablemente te incomoda porque no te gustan las intrigas. Sin embargo, esta vez haz una excepción.

SAGITARIO

Hoy la honestidad brutal puede interponerse en tu relación. ¡Presta atención! Puedes tener que endulzar las cosas por unos días hasta que los planetas te sean favorables. El objeto de tu afecto se está sintiendo muy sensible y enojado últimamente.

CAPRICORNIO

Tu lado excéntrico es una de las cosas más seductoras de ti y una persona desconocida se dará cuenta de ello. Las estrellas favorecen los nuevos comienzos. Si esta es la situación en la que te encuentras, la charla banal está bien y podría llevarte a algo mucho más interesante. Aprovéchate de las buenas vibraciones y disfruta.

ACUARIO

Tu familia y amigos van a demandarte que pases más tiempo con ellos y, aunque no tienes ganas, al menos esta noche, te sentirás culpable si no lo haces. Si ya tienes planes con tu pareja, tienes opciones. Haz nuevos planes con tu familia o llévate a tu pareja.

PISCIS

Probablemente tu nueva pareja reconozca el cambio que se producirá en ti hoy. Puede que también vea que la falta de compasión fue parte del problema en el pasado. La tendencia es hablar de estas cosas pero hoy podrías aprovechar mejor el tiempo disfrutando del resplandor de ese nuevo amor.

