Horóscopo del amor: 22 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Eres muy temperamental y te enojas por todo, tu pareja sabe eso y le gusta sacarte de tus casillas, no le des el gusto porque si no esto será algo frecuente y poco a poco os irá alejando el uno del otro.

TAURO

Puede que no lo hayas pensado muy bien. Tener una relación con tu mejor amigo puede ser todo un reto, pero si ambos lo quieren ¿Por qué no aventurarse? Pero mucho cuidado porque si no sale bien, podrias perder la relación de amistad y de pareja.

GÉMINIS

No seas tan exigente con la persona que amas, lo más importante es valorar el amor y la dedicación que te da. De lo contrario ella/él podría empezar a cansarse de esa actitud y tener dudas sobre si teneis futuro o no.

CÁNCER

Hay personas que odian verte feliz, quienes buscarán llenarte de chismes solamente para que tengas dudas sobre tu pareja y que en algún momento terminen. Desazte de esas personas que intoxican tu vida, serás mucho más feliz.

LEO

No es buen día para iniciar una relación. Estas muy bien solo y en este momento debes disfrutar de la soltería sin compromisos. Tu momento de compartir tus días llegara, pero no será hoy.

VIRGO

Hoy es un buen día para encontrar a una persona con la que compartir toda tu vida. Lo unico que debes hacer es abrirte y mostrarte receptivo para dejar que el amor entre en tu vida. Estas a punto de vivir momentos muy especiales. ¡Disfrutalos!

LIBRA

No te encierres en tu casa y sal de ella para encontrar a la persona con la que compartir tu soledad. La mejor manera de hacer el viaje de la vida es teniendo a alguien con quien compartirlo, no te des por vencido y sigue creyendo en el amor. Empieza hoy.

ESCORPIÓN

No dejes que las dudas invadan tu relación. Sientate y abrete a tu pareja, sincerandote y expresandole todo lo que sientes por ella/él, para que los dos tengáis claro hacia donde os conduce vuestra relación.

SAGITARIO

Hoy no encontrarás el amor, pero una persona se cruzará en tu vida y te hará sentir cosas que hacía tiempo no sentías. Muestrate receptivo y deja que las puertas de tu corazon se abran para él/ella.

CAPRICORNIO

Hay una sensación particular que será absolutamente letal si te llega ahora, especialmente en relación con alguien a quien amas y que ha hecho algo para herirte; se trata de la ira justificada. Si la estás sintiendo ahora mismo, avisa a los inocentes espectadores para que se aparten antes de que tenga lugar la explosión.

ACUARIO

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionais todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

PISCIS

Hoy es el día para sincerarte con tu pareja y decirle lo mucho que la amas. Aprovecha esta oportunidad para dejarle claros tus sentimientos. Para ello debes abrirte y expresarte desde el corazon a tumba abierta. Despues de hacerlo te sentirás mejor y tu pareja también.

