Horóscopo del amor: 22 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy es el día para abrirle tu corazón a esa persona en la que tanto tiempo llevas pensando.Debes mostrarte más receptivo ante los demás, solo así dejaras que esa persona tan especial acabe acercandote a ti.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Da un paso adelante en tu relación y pídele a tu pareja que se case contigo. Es importante que ella/él vea que la relación avanza, de lo contrario podría sentir que esta estancada y empezar a dudar de la misma.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Cupido está jugándote una broma, recibirás muchas llamadas e invitaciones de individuos que no te gustan ni un poco, pero no te abrumes, solamente rechaza amablemente las propuestas y espera tu momento, porque pronto llegara a tu vida esa persona tan especial con la compartir momentos maravillosos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Busca el equilibrio entre tu vida social y tu vida sentimental, tu pareja te lo agradecerá. Es muy importante que encuentres ese equilibrio para que ella/él no se sienta un poco despalazada/o. De lo contrario poco a poco podría irse enfriando tu relación, para acabar llegando a su fin.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Pronto un amigo hará las de cupido presentándote a una persona muy especial. Tu amigo ha visto que ambos podrían llevarse muy bien, al punto de poder iniciar una relación. Muéstrate receptivo y déjate llevar, verás como tu día a día se ve iluminado por el amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Dentro de los próximos días tendrás planeada una cena junto a tu pareja, pero no te desanimes si las cosas no salen tal y como las tenías calculadas, no te crees expectativas muy altas porque igualmente pasarás un buen rato que ayudara a fortalecer vuestra relación.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Mantener en secreto lo que sientes no es una buena estrategia para conquistar a alguien, puedes probar invitando a salir a esa persona para conocerla mejor y abrir tu corazón para declararle tus sentimientos hacía él/ella.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

Abre tu corazón y no te cierres al amor, solo el que se arriesga lo consigue. Da igual el tiempo que tardes en conseguirlo. Porque en algún lugar hay alguien muy especial esperándote para compartir su vida a tu vera.

¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgar por amor?

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

No debes desconfiar de tu pareja si ella no te ha dado motivos para ello. Los celos son un autentico «Cancer» para el amor. Debes alejarte de ellos y confiar más en tu pareja y si tienes dudas, antes de montarte tus películas debes sentarte a hablarlo con él/ella.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Hoy recibirás el mensaje de una persona muy especial. Levántate con ilusión y estate atento/a a las señales porque esa persona es alguien muy cercano/a a ti. Abre tu corazón y muéstrate receptivo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Hay una persona en tu entorno más cercano, que no se atreve a expresarte sus sentimientos hacia ti. Tu debes dar el primer paso y acercarte a él/ella para declararte. Se valiente y recibirás tu recompensa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y ábrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.