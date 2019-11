Horóscopo del amor: 21 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Aunque podrías emocionarte por alguien que justo acabas de conocer hoy, podría ser un buen momento para observar de manera más realista esta conexión amorosa. Valora el potencial de esta persona para una compatibilidad a largo plazo y saber si encajarían bien o no. El tiempo que dediques a hacer esto ahora te ahorrará quebraderos de cabeza en el futuro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Aunque generalmente no te dé por gritar o armar escándalos cuando te enojas puede que eso cambie ahora. Así que ten cuidado. Si de repente decides que no hay otra manera para conseguir la atención de alguien que elevar el tono de tu voz, puede que te estés adentrando en terreno peligroso.

GÉMINIS

Ahora puedes abandonar cualquier cosa aburrida. ¡Hoy es un gran día para que tomes la iniciativa! ¡Ese objeto de tu afecto recibirá una grata sorpresa y estará muy receptivo/a a tus avances! Al liberarte del pasado estás abriendo todas las puertas.

CÁNCER

¿Sueñas despierto/a? ¿Has estado pensando mucho en un viejo amor? ¿Quieres más de esa pasión fresca y juvenil en tu vida? Bueno, ¡baja la cabeza de las nubes y añade un poco de efervescencia a tu relación actual! La ubicación de la Luna te proporcionará ideas fuertes e innovadoras. ¡Piensa de forma nueva en tu vida amorosa!

LEO

Hoy podría ser el día para una primera cita. Haz que tenga lugar en una cafetería u otro sitio en el que no se tenga que gastar mucho dinero. No se compliquen hoy para que así puedan conocerse sin complicaciones externas.

VIRGO

Él o ella puede sentir tu soledad hoy y quiere hacerla desaparecer. Abre tu corazón. De hecho, ¡prueba la fruta prohibida! Bueno, ¿qué estás esperando? Ella o él se está impacientando, ¡y realmente quiere que te unas a la fiesta!

LIBRA

Admítelo. Puedes ser una persona celosa. Probablemente odies que los demás estén enamorados y que tú no lo estés. La razón por la que te sientes así es porque tienes miedo a quedarte sin pareja. No te inquietes. Probablemente estés a punto de conocer a la persona que te haga sentir que tú también tienes a alguien.

ESCORPIO

Después de estar un tiempo escondiéndote del mundo tienes ganas de arreglarte y salir y tu pareja estará muy feliz de acompañarte. Simplemente tómate un momento y asegúrate de que ambos están de acuerdo y quieren ir al mismo sitio.

SAGITARIO

Después de días de dificultades físicas y emocionales, finalmente te has ganado un descanso y deberías aprovecharlo. No importa contra lo que hayas tenido que luchar o con quién has tenido que hacerlo, es el momento de un descanso. ¿Sabes?, incluso los gladiadores se tomaban días libres. Permite que tu corazón cuide de tus heridas.

CAPRICORNIO

Después de días de perseguir a alguien especial es el momento de dar un paso adelante hacia asuntos más íntimos. Sabes que te encanta demostrar tu amor pero necesitas tener cuidado con las técnicas que emplees para no arruinar la relación. Vamos. Da un paso adelante.

ACUARIO

Ahora toda tu atención se centrará en tu pareja, incluso aunque no se comprometa tanto como a ti te gustaría. Considera lo que está sucediendo en su propia vida y no te enfades demasiado. Trata de pensar en cómo reaccionarías tú si tuvieses que enfrentarte a lo que tiene que enfrentarse esa persona.

PISCIS

Aunque fugaz, la oleada de creatividad que sientes hoy podría ser justo lo que necesitas. Es mejor no evitarla por temor a sus resultados. Disfruta mientras dure, ¡y disfruta de la atención que exige de esa persona especial que has estado anhelando!

