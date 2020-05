Horóscopo del amor: 21 de mayo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 21 de mayo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Hoy, si notas que las acciones de tu amante no coinciden con sus palabras, trata de averiguar por qué. Podría estar demostrando falta de compromiso, pero también podría estar teniendo dificultades tratando de comunicarte sentimientos íntimos. Puede que tengas que esperar.

Horóscopo Escorpión

Hay una pequeña posibilidad (pero no obstante existe) de que pudieras conocer a tu alma gemela hoy. Los planetas están en posición de autorreflexión. Por lo tanto, si conoces a esta alma gemela inmediatamente la reconocerás como parte de ti. Van a encajar como mano y guante.

Horóscopo Sagitario

Existe la posibilidad de que hayas estado admirando secretamente a alguien a distancia, pensando que no eres un buen pretendiente para esa persona. Hoy, puede que descubras que no está de acuerdo contigo. Trata de prepararte para reaccionar positivamente si esta persona te hace saber sus intenciones.

Horóscopo Acuario

Una tercera persona podría interferir con un romance en ciernes hoy. Trata de estar alerta y proteger tu nueva relación. No se trata de tener paranoia, sólo de tener cuidado. Esta situación probablemente se olvidará rápidamente, así que no gastes demasiada energía. Sólo tienes que estar vigilante hasta que tengas la seguridad de que estás fuera de la zona de peligro.

Horóscopo Capricornio

Tu madre siempre te dijo que nunca aceptases dulces de un extraño, pero siendo ya una persona adulta puede que tengas que repensar esto, por lo menos hoy. Alguien a quien no conoces no sólo puede hacer que tu corazón dé un vuelco, sino también ofrecerte algo que es casi imposible de resistir.

Horóscopo Aries

Tu ex podría intentar entablar amistad contigo hoy, despertando sentimientos de celos en tu nueva pareja. Trata de encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro a medida que navegas a través de esta situación potencialmente difícil. Un camino pronto se dará a conocer, así que ten paciencia y ten apertura a las respuestas.

Horóscopo Géminis

Si has estado discutiendo con tu pareja o interés amoroso últimamente, este es un buen momento para resolver los problemas. Los temas sobre los que discuten no tienen ningún significado real para la relación. Aunque puede haber razones más profundas por las que estén discutiendo, ninguna es lo suficientemente importante como para arruinar lo que tienen juntos.

Horóscopo Tauro

Si tienes ganas de aventura hoy, sigue adelante y guíate por estos sentimientos, ya que podrían dar lugar al amor. A pesar de que podría haber signos evidentes de romance, tener una aventura por lo menos conseguirá que la energía se mueva y esto te podría traer el amor antes de lo que piensas.

Horóscopo Virgo

Si sientes que te has preparado para dejar que el amor entre, probablemente vendrá. Abre tu corazón hoy y habrá una gran posibilidad de que alguien venga a ocuparlo. Las leyes de la naturaleza dictan que un corazón no puede llenarse si no hay espacio suficiente. El tuyo es tan grande como el océano ahora mismo.

Horóscopo Leo

Hoy es posible que tengas que demostrar tu amor por tu pareja liberándola. Esto no quiere decir que tu relación tenga que terminar, sino que debes aprender a amar a esa persona por lo que es, en lugar de tratar de convertirla en alguien distinto.

Horóscopo Piscis

Si has estado soñando con una persona que todavía no has conocido, hoy podría ser el día en el que aparezca en tu vida. A pesar de que esta persona podría parecer como un producto de tu imaginación en un primer momento, verás muy pronto cuán real es.

Horóscopo Cáncer

A pesar de que puedes estar sintiendo miedo, trata de no dejarte vencer en una nueva relación ahora. Es probablemente que la profundidad de tus emociones sea una señal de lo que sientes sobre la persona con la que estás, e indica que esta relación es muy importante para ti.

