Horóscopo del amor: 21 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Poco a poco irás avanzando con esa persona, aunque se muestre reacia al principio, pronto caerá ante tus avances, solamente debes ser constante, atento y cordial. Deja que tu capacidad de seducción y persuasiíon se impongan.

TAURO

Estate atento a las señales que te encontrarás hoy, porque son las que te conducirán al amor y llenaran tu vida de felicidad y harmonia. Debes estar receptivo para que eso ocurra.

GÉMINIS

Sube tu autoestima y sigue buscando el amor. No pierdas la esperanza porque ahí fuera hay alguien muy especial esperandote, para compartir su vida contigo.

CÁNCER

Se persistente y abre tu mente, solo así conseguirás la pareja que estas buscando. Si sigues encerrado en ti mismo y desconfiando de las personas, nunca encontraras aquellas persona con la que compartir este viaje maravillos que es la vida.

LEO

Ya es tiempo de que sepas si realmente vale la pena seguir detrás de alguien que no valora el cariño que le ofreces, recuerda que eres alguien muy valioso y debes valorarte como tal. Pasa pagina si no te sientes valorado por esa persona.

VIRGO

Eres muy temperamental y te enojas por todo, tu pareja sabe eso y le gusta sacarte de tus casillas, no le des el gusto porque si no esto será algo frecuente y poco a poco os irá alejando el uno del otro.

LIBRA

ESCORPIÓN

Ha llegado la hora de ser más atrevido y abierto. Hoy es tu día, deja a un lado esa timidez y verguenza que te invade cada vez que te acercas a un/a chico/a y se valiente para declararte a esa persona que tanto te gusta.

SAGITARIO

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionais todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

Respeta los sentimientos de la otra persona, permite que defienda su posición y de ser el caso discúlpate o pide perdón, pues cometer errores es de humanos.

CAPRICORNIO

Quizás no sea el momento del romance, necesitas pasar un tiempo a solas contigo mismo para poder reencontrarte. Es una etapa que necesitas atravesar para crecer como individuo y no volver a caer en los errores del pasado. Disfruta de este momento, debes aprender a estar bien solo y no depender siempre de tener una pareja a tu lado.

ACUARIO

Hoy es el mejor día de la semana para que encuentres pareja. Asi que lanzate a la calle y estate atento/a alas señales, porque la situación de los astros hoy te ayudaran a lograr tu objetivo. Tu pareja te sorprenderá con una cita algo inusual, juntos emprenderán un viaje de aventura y reencuentro.

PISCIS

Hoy puedes conocer a tu media naranja. Pero no vendrá solo/a debes ser tu quien se abra al amor y dejar que corazón se ablande para conocer aquella persona con la que compartirás tu vida.

Siempre y cuando tengas la mente abierta y te encuentres dispuesto a conocer nuevas personas, conocerás en tu futuro inmediato al amor de tu vida.

