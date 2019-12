Horóscopo del amor: 21 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los celos son como ratones que roen los lazos de una relación, con el tiempo notarás que el cariño que sentías se ha esfumado, todo gracias a tu desconfianza. Intenta aprender esta lección que te ha dado la vida para no volver a cometer los mismos errores en el futuro.

TAURO

Las mentiras solamente destruirán tu relación, has hecho mal y lo sabes, necesitas disculparte y empezar desde cero, solo así podrán encaminarse hacia una buena relación. Asume de una vez por todas las consecuencias de tus errores.

GÉMINIS

Cupido te jugará una travesura, flechará a alguien a quien lo le agradabas en el pasado, te sorprenderá mucho. Se generoso con esa persona y ábrete a él/ella para que también sepa cuales son tus sentimientos.

CÁNCER

Actúa con cautela y sin precipitarte, para no llevarte una decepción cuando te declares. Para encontrar el amor y disfrutar de una vida en pareja se debe ser valiente pero a la vez cauteloso.

LEO

La soledad te puede servir para meditar sobre lo que has hecho hasta el momento, pues puedes reconocer en qué te has equivocado y qué necesitas para mejorar. Es importante que no creas que siempre te fallan los demás y que a veces puedes tener tu la culpa.

VIRGO

Estate atento a las señales que te encontrarás hoy, porque son las que te conducirán al amor y llenaran tu vida de felicidad y harmonía. Debes estar receptivo para que eso ocurra.

LIBRA

Se persistente y abre tu mente, solo así conseguirás la pareja que estas buscando. Si sigues encerrado en ti mismo y desconfiando de las personas, nunca encontraras aquellas persona con la que compartir este viaje maravilloso que es la vida.

ESCORPIÓN

Si has dejado de creer en el amor, hoy te darás cuenta de que estás equivocado y aún hay esperanza para encontrarlo. ¡No desistas, porque esa persona con la que compartir tu vida esta muy cerca!

SAGITARIO

Hoy conocerás una persona que provocara que tu corazón vuelva a sentir. Déjate llevar por las sensaciones y disfruta de este momento de felicidad, te lo mereces.

CAPRICORNIO

Podrías encontrar el amor con la persona que menos esperas, porque de una amistad podría surgir un sentimiento más profundo y esa persona que tanto quieres como amigo, puede convertirse en tu gran amor. Se valiente y declárate.

ACUARIO

Promete que nunca dejarás que nadie te haga daño, eres una persona muy sensible que por amor has tolerado todo tipo de maltrato ¡No se puede volver a repetir! Debes de dejar de sentir atracción por personas que son toxicas y que no te quieren de una manera sana.

PISCIS

Ser soltero no tiene nada de malo, tan solo debes saber aprovechar el momento y compartir con amigos. Este es tu momento para reencontrarte contigo mismo.

