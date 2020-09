Horóscopo del amor: 20 de septiembre de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 20 de septiembre de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Aquí estamos otra vez: la familia frente a los amigos y/o tu amante. Tu mejor apuesta ahora es explicarle a todo el mundo -a tu propia práctica y sensata manera- que el día sólo tiene 24 horas, que eres un ser humano, y que tendrán que ser comprensivos. Punto.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

Las invitaciones comenzarán a acumularse ahora, y no van a parar durante días. Tanto si tu cumpleaños va a ser pronto como si ha pasado ya, tus amigos te tratarán tan bien como tú los tratas a ellos, pero también lo hará tu pareja. Deja que saboreen el placer de tu compañía.

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Normalmente no te preocupas por el dinero. Eres alguien muy preciso en ese departamento, y siempre tienes algo ahorrado para cuando vienen épocas malas. Puede que tengas que aprovechar ese fondo ahora para alguien que amas, y no le escatimarás ni un solo centavo. Simplemente asegúrate de que te lo agradezca.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

¿Te hace falta una siesta? Seguro que sí, y para un día o dos -o quizás incluso siete- de absolutamente nada más que descanso y diversión con tu pareja. Bueno, si puedes permitírtelo en el trabajo, los cielos estarán muy felices de hacer que todo suceda. ¡Adelante! ¡Disfruta!

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Es hora de que des un paso hacia adelante y seas el centro de atención ahora, lo cual nunca es demasiado difícil para ti. Es tu especialidad, y secretamente te encanta toda esa atención, incluso si tienes que "actuar" para los amigos en cualquier momento. Sólo asegúrate de darle también a tu amor sus 15 minutos de fama.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Te has esforzado duro últimamente, en divertirte. Has pasado tanto tiempo divirtiéndote que has hecho caso omiso de algunas tareas que eran en realidad bastante urgentes. No te preocupes. Esas responsabilidades no se han ido a ninguna parte, así que puedes ocuparte de ellas ahora. Y tu pareja, como siempre, estará ahí esperándote.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

Si la persona que amas te ha ofrecido una oportunidad -de cualquier tipo- será mejor que la aceptes, y hazlo antes de que llegue la noche. Los dos tienen mucho que decirse, y aún más que hacer juntos. ¿Por qué no pruebas tu suerte?

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

Varios embajadores planetarios han decidido que es el momento de que realices un compromiso, ya sea en voz alta, en presencia de otros, o simplemente en privado a la persona que amas. Antes de abrir la boca, sin embargo, asegúrate de que sientes todo lo que vas a decir.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Aquí está el tema del dinero de nuevo, aunque esta vez, sin embargo, puede ser provocado por la perspectiva de viajes. Incluso si es un viaje de un día, podrías estar pensando en salir con tu amor, y ya es hora de que pasen algún tiempo a solas. Adelante. ¡Disfruten de la bien merecida diversión!

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Olvídate de si tienes que trabajar mañana. Acepta la invitación de un pretendiente para salir a divertirte. Después de todo, ¿por qué no? Has estado tratando con disputas domésticas y pequeñeces durante días, si no semanas. Es hora de un descanso, ¡y tal vez de un poco de amor!

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

El amor está en el aire hoy, sobre todo en tu vida. Los cielos te han enviado varios embajadores planetarios que estarán más que felices de mantenerte en entretenimiento sólo de las más amorosas maneras. Tu misión, si decides aceptarla, es abrirte al amor, al amor íntimo.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

����Conoce esta carta del Tarot, ¡es impactante!����https://t.co/Imu1imqpaf — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 19, 2020

Horóscopo Cáncer

¿Todavía pensando en el trabajo? Bueno, eso es admirable, pero, ¿por qué? ¿Por qué no te liberas de todo? Sabes que has hecho absolutamente todo lo posible, así que relájate, aunque sólo sea por un rato. Sabes que hay alguien que se muere por tu compañía. ¿Por qué privarle de ella por más tiempo?

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020