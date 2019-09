Horóscopo del amor: 20 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Es el día perfecto para decirle a tu pareja lo mucho que la amas, si esperas más él/ella podría pensar que no le quieres tanto y tu relación de pareja podría empezar a deteriorarse.

TAURO

No permitas que terceras personas se involucren en tu relación, una cosa es que te den un consejo y otra muy distinta que quieran tomar decisiones por ti. Debes mantener la distancia de lo contrario tu relación se podría ver intoxicada y conducirte al fracaso.

GÉMINIS

Pensar de más es lo que te está alterando, es momento de enfrentar las cosas de frente y manifestar cómo te sientes, nada lograrás tragándote todo eso y lo único que conseguirás será envenenar tu relación poco a poco.

CÁNCER

Debes aclarar tus sentimientos para tener claros cual es el siguiente paso en tu relación. No te precipites y des un paso en falso en tu relación. Piensa que eso podría conducir tu relación al fracaso.

LEO

Venus ejerce su influencia sobre ti, te sentirás más coqueto que nunca, listo para salir y conquistar el mundo, ponte tus mejores galas y disfruta de una salida. Muéstrate receptivo y dejar que el amor vuelva a entrar y ser el protagonista de tu vida.

VIRGO

Confiésale el amor a esa persona que tanto te atrae, puede que sea un sentimiento correspondido y que ella te brinde el amor que tanto has esperado experimentar. Se valiente y lánzate, solo así lograrás el éxito en el amor.

LIBRA

Alguien ahí fuera te está esperando para compartir su vida contigo, abre bien los ojos y tu corazón para dejarla entrar en tu vida. Muéstrate receptivo ante el amor y no pierdas la esperanza porque bien pronto tocara a tu puerta.

ESCORPIO

Bríndale mucho amor a tu pareja y préstale atención porque podría haber alguien más que esté interesado en conquistarla/o. Mantente seguro de tí mismo y demuéstrale que nadie la va a querer más de lo que la/lo quieres tú.

SAGITARIO

Hoy puede ser el día que encuentres el amor, muéstrate receptivo y abre bien las puertas de tu corazón para dejar que el amor entre de lleno en tu vida y la inunde de felicidad.

CAPRICORNIO

Pensar en lo que nunca sucedió te está enfermando: No te quedes encerrado en casa dándole vueltas al asunto, si algo no se pudo lograr no hay solución, es porque no había solución. Sigue adelante y pasa página para seguir en busca del amor de tu vida.

ACUARIO

Muéstrate receptivo hoy y no te cierres en banda, porque ahí fuera hay alguien esperándote. Debes darle un voto de confianza al amor y dejarte llevar, no caigas en el pesimismo, porque muy pronto tocara a las puertas de tu corazón.

PISCIS

Pronto encontraras el amor, no desesperes y sal a buscarlo hoy mismo. Pasa página y deja atrás todos aquellos fracasos que hacen que te cierres a exponerte a una nueva aventura amorosa.

