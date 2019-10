Horóscopo del amor: 20 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿Le prestas atención a tu ser interior? ¿Examinas las motivaciones detrás de tus actos y pensamientos? ¿Tomas nota de tus sueños algunas veces? Si haces de la introspección un hábito, el día de hoy te brinda una oportunidad para conocerte a ti mismo/a en profundidad. Ya sea tu enfoque psicológico o espiritual, la influencia del día facilitará el análisis y comprensión de todo lo que sabes ¡sin ser consiente de que lo sabes!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Puede ser que estén ocurriendo algunas transformaciones en tu vida profesional. El aspecto celestial en juego traerá nuevas e inesperadas aperturas donde trabajas. Tal vez aparezca una dimensión artística en tu vida profesional, si es que todavía no ha ocurrido. Este es un buen momento para trabajar en colaboración con otras personas. Los días venideros te indicarán la dirección correcta.

GÉMINIS

Ya posees una fuerte inclinación y facilidad para ayudar a las personas en problemas. Sin embargo es posible que no te hayas permitido desarrollar estos dones naturales. Si has notado que muchas personas espontáneamente vienen a ti y te cuentan sus problemas, ya sean amigos o personas de tu vida profesional, ya es hora de que pienses en afinar tus habilidades y quizás hasta usarlas profesionalmente. ¿Nunca pensaste en convertirte en terapista?

CÁNCER

Quizás no te sientas tan en forma como de costumbre. Tal vez hayas notado una falta de energía no característica en ti. Este es el momento para encontrar la causa del problema. ¿Por qué no ves a un doctor, o le pides consejos a un amigo? La energía celestial en juego sugiere que le prestes atención a cualquier pequeña molestia física antes de que sea algo serio.

LEO

Los viajes psíquicos a la mente te reportarán satisfacciones el día de hoy. Realiza un enfoque creativo hacia la exploración de tu propia conciencia y ve qué tipo de auto-descubrimientos puedes hacer. El aspecto en juego te está ayudando a encontrar estabilidad en tus tendencias artísticas. Busca las respuestas en tu interior en cambio de preguntar en instituciones externas. Confía en tu propio saber.

VIRGO

Las sociedades cercanas y las relaciones íntimas están a tu favor hoy. La estabilidad en esta área de tu vida es gratificante y muy reconfortante en este momento. Habla con seguridad pero no demasiada. Puedes comunicar muchas cosas sin palabras. La alineación especial de hoy está uniendo el amor y la dependencia en tu mundo. Aprovecha esta maravillosa combinación de fuerzas.

LIBRA

¡Tu futuro es ahora! Al menos, así es como te gustaría que fuera. Te encanta desafiarte a ti mismo/a, especialmente en lo que se refiere al futuro. Este será un gran día en este aspecto. La configuración astral actual es una de las posiciones más visionarias que existe, y te empujará hacia delante en tu vida, especialmente en tus relaciones. Quizás conozcas personas fuera de tu círculo normal de amigos.

ESCORPIO

¡Qué elocuente andas hoy! Simplemente te rehúsas a bajarte de la tarima. Te convences de que la gente está siendo engañada, y sientes que es tu deber abrirles los ojos. Desafortunadamente, con el aspecto celestial en juego, tus esfuerzos darán pocos resultados. ¡Pero quién fue capaz alguna vez de detenerte en tu creación de un futuro mejor!

SAGITARIO

Hoy serás como un vocero iluminado! Donde quieras que estés, indudablemente te resultará difícil tener ideas propias. La alineación astral te conectará con el pensamiento "colectivo" hasta tal punto que tus ideas bien podrían reflejar la de muchas otras personas.

CAPRICORNIO

No pienses que tu relación con tu pareja puede estar mejor de lo que está en este momento. Expresa tus sueños, dudas o desacuerdos que puedas tener con ella. La energía celestial en juego te ayudará a formular lo que normalmente es inexpresivo, ¡así que aprovéchalo! Si no confiesas tus pensamientos más íntimos podrías permanecer en un estado de permanente insatisfacción.

ACUARIO

La alineación astral como la de hoy, favorece a los sueños más que a la realidad. Por lo tanto, si alguna persona abiertamente declara su hostilidad hacia ti (lo cual probablemente ocurra pronto), podrás refugiarte con facilidad en tu propio mundo de sueños. Cuando te imaginas por encima de todas las cosas, como un maestro Zen, podrás trascender las frustraciones del día.

PISCIS

El día que tienes por delante te convertirá en experto/a en Sicología. Con la energía astral en juego hoy, habrá poco que escape tu atención. ¿Aprovecharás tus percepciones para trepar más escalones de poder? Podrías al menos intentarlo. Tus intenciones parecen buenas y puras.

