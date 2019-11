Horóscopo del amor: 20 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Este es el momento ideal para emprender el reto de dar un paso más en tu relación, comprometiéndote con esa persona que tanto te ha apoyado en tu vida. Se valiente porque a partir de hoy tu relación se verá reforzada y le espera un futuro esplendido.

TAURO

Si esa persona te hace sentir especial, atrevete a decirle lo que sientes por ella, sino lo haces podrías arrepentirte en un futuro de no haber sido valiente. Para triunfar en el amor, no debes ser cobarde y debes arriesgarte a que te hagan daño.

GÉMINIS

CÁNCER

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionais todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

LEO

Conocerás a través de Internet a una persona que podría llegar a ser una pareja ideal, quizás deberías darte la oportunidad de compartir más con ella. No esperabas encontrar a nadie ahora y estas muy bien solo, pero no te cierres esta puerta, porque puede ser la persona que te acompañe el resto de tu vida.

VIRGO

Quiere a tu pareja como te gustaria que ella te quiera a ti. El amor es algo que debe ser reciproco y si no es así, se crean diferencias insalvables, que conducen a la realción al fracaso.

¿Cómo quieres que te quieran? Así es como justamente debes querer a la persona que se encuentre a tu lado, se trata más que nada de dejar que surja un amor bonito, inigualable y libre de fronteras.

LIBRA

Robarás los suspiros de varias personas en una fiesta, pero debes poner en la balanza si realmente vale la pena dejarte arrastrar por pasiones efímeras. Ir de flor en flor es algo que ya empieza a aburrirte, debes empezar a plantearte un compromiso más serio.

ESCOPIÓN

Mira en el fondo de tu corazón y pregúntate si estás con la persona que realmente quieres. Sé sincero contigo mismo y con la otra persona. De lo contrario podrías empezar a vivir una mentira.

SAGITARIO

Dentro de los próximos días tendrás planeada una cena junto a tu pareja, pero no te desanimes si las cosas no salen tal y como las tenías calculadas, no te crees expectativas muy altas porque igualmente pasarás un buen rato que ayudara a fortalecer vuestra relación.

CAPRICORNIO

No pierdas tu tiempo con personas equivocadas, aún hay tiempo para retomar tu libertad. Es mejor permanecer solo que con alguien que te resta energía y intoxica tu vida. Alejate de esa persona o podrías salir muy lastimado/a.

ACUARIO

PISCIS

