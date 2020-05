Horóscopo del amor: 20 de mayo de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 20 de mayo de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

No te rindas si estás esperando una llamada de un interés romántico y tal no llega hoy. Dale un par de días para responder y probablemente se pondrá en contacto contigo. Trata de no frustrarte tanto que cuando te llame seas un manojo de nervios.

Horóscopo Escorpión

Si surge la oportunidad de ir de vacaciones con un nuevo grupo de amigos, acéptala, incluso aunque la mayoría esté en una relación sentimental excepto tú. Esta podría ser el tipo de gente que atrae las relaciones. Si formas parte de este grupo, es posible que atraigas una también.

Horóscopo Sagitario

¡Hoy mímate! Sólo porque no puedas estar en una relación en este momento no significa que no puedas disfrutar de la vida al máximo. Mantener la energía positiva es la mejor manera de atraer eventualmente al alma gemela perfecta con tu confianza y autoestima.

Horóscopo Acuario

Hoy podrías sentir que estás en medio de tu familia y de tu vida romántica. Puede que sientas la obligación de olvidar tus responsabilidades y de reservar el tiempo suficiente para cultivar el amor y las relaciones. Trata de encontrar el equilibrio entre los dos y te sentirás más feliz y con más vida.

Horóscopo Capricornio

No le tengas miedo al amor aunque te ponga en una posición vulnerable. La vulnerabilidad en una relación es donde comienza la magia. Trata de hacerle frente a tus miedos con valentía y supéralos hoy. Al hacer esto, sentirás fortalecimiento en lugar de ser la víctima.

Horóscopo Aries

Hoy podrías pensar más en serio qué es lo que quieres en una relación. Podría ser un buen momento para escribir una lista de cualidades en una pareja que sean atractivas para ti y ponerla en un lugar prominente. Esto puede ayudar a mantener la atención en tus deseos.

Horóscopo Géminis

Puede haber algo de confusión en tu relación hoy, posiblemente provocada por una reciente decisión tomada por tu pareja. Trata de comunicarte con claridad y de comprender exactamente lo que está pensando. Cuanto más aprendas acerca de los pensamientos de tu pareja, más rápido se puede llegar a una solución.

Horóscopo Tauro

Hoy los polos opuestos se atraen. Aunque al principio puede que no parezca que tengas nada en común con un posible interés amoroso, esto no necesariamente significa que sea cierto. Da tiempo a que se desarrollen las cosas y podrías descubrir que ustedes tienen más cosas de las que hablar de las que pensabas.

Horóscopo Virgo

Hoy puede que sientas mucha atracción por alguien que no necesariamente siente atracción por ti. Si esto sucede, trata de ser paciente y dale un poco de tiempo para cambiar. Por lo menos te ayudará a obtener más claridad sobre qué es lo que quieres de una relación.

Horóscopo Leo

Un amor tierno puede llegar a ti hoy y te ayudará a crear un ambiente de felicidad y armonía en tu vida. Esta persona podría ser tu alma gemela perfecta, alguien tan sensible como tú. Conocerás a esa persona porque verás tu propia luz reflejada en sus ojos.

Horóscopo Piscis

Cuando te enamoras, irradias felicidad y eso hace que tu atractivo sea mayor. Ahora que estás en una relación, aquellos que no te pidieron en el pasado salir contigo pueden coquetear contigo. Si esto ocurre hoy, sé amable, pero date cuenta de que se trata de personas que sólo quieren lo que otras tienen.

Horóscopo Cáncer

Existe la posibilidad de que puedas conocer a alguien interesante esta noche. Esta persona te puede atraer mucho, pero necesitas dejar pasar algún tiempo para que las cosas se desarrollen lentamente. Al principio puede verte más como una amistad que como un amante. Todo esto podría cambiar la próxima semana.

