Horóscopo del amor: 20 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

A medida que la economía mundial sigue en auge, no te sorprendas si te surgen nuevas oportunidades de trabajo. Más de una oportunidad de aumentar tus ingresos podrían llegarte hoy. El problema será revisar todas estas oportunidades y tratar de decidir cuál es la más atractiva y viable para ti. Enumera tus opciones y define los pros y los contras de cada una. Anotar las cosas a veces puede hacer que sean más claras de analizar.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Debes sentir una creatividad especial en este momento. Los eventos sociales podrían ponerte en contacto con nuevas e interesantes personas. El contacto con personas que ejerzan profesiones interesantes podría abrir hoy nuevas avenidas personales e intelectuales a explorar. Nuevos amigos pueden aparecer, y tu situación romántica debe intensificarse. Espera algunas discusiones interesantes y la oportunidad de aprender más acerca de las profesiones y personalidades de la gente a tu alrededor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Una o más personas nuevas e interesantes podrían entrar a tu vida hoy, tal vez a través de amigos o actividades de grupo de algún tipo. Podrían visitarte en tu casa. Espera inspiración y motivación por el contacto con estas y otras personas, y tener un montón de nuevas posibilidades para tu futuro pasándote por la cabeza. También puedes incluso considerar una mudanza. ¡Disfruta de tu día!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy es probable que estés muy ocupado/a y tengas novedades interesantes e inusuales. Puedes encontrarte teniendo que realizar muchos recados en tu vecindario y tal vez también haciendo algunas visitas cortas. Una gran cantidad de cartas y llamadas telefónicas, algunas con noticias interesantes, podrían estar también en tu agenda en este momento. Podría necesitarse algún tiempo para que se procese toda la información y que tenga sentido.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Hoy bien podrían presentarse oportunidades de aumentar tus ingresos mediante el trabajo fuera de casa. Puede haber más de una y podría ser que te tentase el aceptarlas todas. Piénsalo bien antes de comprometerte. Te sientes con energía hoy, pero podría decaer en días futuros. Ten en cuenta la situación con honestidad y objetividad antes de tomar decisiones definitivas. No quieres tener que lamentarlo más tarde.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Puede que necesites ejecutar trámites relativos a asuntos financieros en algún momento del día. Estás de humor para una aventura, quizás física o romántica. Puedes tener la tentación de participar en deportes desafiantes, como el rafting o el esquí alpino, o es posible que decidas asistir a una reunión de un grupo y ver qué oportunidades de contactos -¡por no hablar de parejas románticas!- surgen. Cuídate. Diviértete pero con cautela.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Tus intentos por dominar un nuevo programa informático u otro tipo de tecnología podrían parecer no ir a ninguna parte. Es posible que tiendas a dudar de tu capacidad y por lo tanto sientas mucha frustración. Sin embargo, persiste. ¡No te desesperes! No se requiere nada más que un poco de concentración y tenaz persistencia. También puede merecer la pena pedir la ayuda de alguien que sepa más sobre ello.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

Hoy deberías seguir trabajando hacia tu preciada carrera y otros objetivos. Los asuntos amorosos pueden estar en primer plano. Si en la actualidad tienes pareja, acontecimientos inesperados podrían acercarte mucho más a ella. Si no tienes pareja, podrías conocer a alguien interesante, quizás a través de algún tipo de actividad de grupo. También, de repente podrías ver a una vieja amistad bajo una nueva luz. Sea lo que sea, espera algunas novedades interesantes.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

La gran cantidad de esfuerzo, energía y entusiasmo que has puesto en varios negocios o proyectos personales en el pasado, por fin hoy podrían resultar recompensados. No te sorprendas si recibes algún inesperado elogio o reconocimiento por tu labor. Es probable que tus amigos y esa persona especial estén muy orgullosos de ti por esto, así que no te sorprendas si recibes una gran cantidad de elogios y felicitaciones. ¡Sal a celebrarlo esta noche!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Comunicaciones inesperadas de gente lejana podrían abrir nuevas oportunidades con respecto a tu carrera, educación, viajes u otras experiencias. Como resultado, podrían desarrollarse nuevas amistades, así como nuevas ideas y metas posiblemente interesantes. La tecnología moderna podría desempeñar un papel importante en este desarrollo. Un viaje en avión podría estar en el horizonte, probablemente a un lugar donde nunca hayas estado antes. ¡No dejes que todo esto te abrume demasiado!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

La carrera y los negocios siguen desempeñando un papel importante en tu vida ahora a medida que las nuevas ideas, nuevas personas y las consideraciones tan mundanas como la tecnología moderna abren nuevas puertas para ti. Además, podrían intensificarse las relaciones románticas. Si actualmente tienes un compromiso con alguien, espera que crezca. Si tienes una relación pero no es exclusiva, una propuesta podría estar en el horizonte. Si no tienes una relación, no te sorprendas si conoces a alguien nuevo y emocionante.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Hoy podrían haber cambios repentinos en tu situación romántica. Si actualmente tienes un compromiso con alguien, espera una serie de proposiciones sorprendentes de tu pareja. Si tienes una relación pero no hay un compromiso, una propuesta de matrimonio puede estar a la vista. Si no tienes una relación actualmente, podrías conocer a alguien nuevo y emocionante en circunstancias inusuales. Asegúrate de mejorar tu aspecto hoy, ¡aunque sólo vayas al supermercado!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.