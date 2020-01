Horóscopo del amor: 20 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

De repente tienes ganas de pasar tiempo en la cocina, con la ropa más cómoda y vieja que tengas y cocinar algo sencillo. Descuelga el teléfono y dedícate a organizar la casa. Es mejor que una terapia, especialmente si tienes compañía amorosa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Hoy eres la misma alma de la intimidad. Puedes acercarte más a la mayoría de la gente en unos instantes de lo que muchos de nosotros podemos en horas o semanas. Es un don especial que te permite comprender y conocer a las personas. No pierdas ahora eso porque alguien atractivo e interesante está a punto de aparecer.

GÉMINIS

Siempre has querido estar enamorado/a así que si ahora que lo estás, ¿por qué no eres feliz? Quizás simplemente tengas que despertar. Eso es justo lo que los planetas tienen pensado hoy. Están listos para darte un punto de vista ventajoso y un horizonte claro desde el cuál obtener una nueva perspectiva.

CÁNCER

Últimamente has estado extremadamente ocupado/a. Has estado de viaje, de visitas y con prisas. Ahora estás listo/a para echar el ancla en alguna isla desierta que esté hecha para dos. No tengas miedo de llamar a una vieja compañía para que esté contigo.

LEO

Has recibido el don de poder reconocer la verdadera intimidad, en todas sus sutiles manifestaciones, desde una mirada hasta una conversación sincera. Sí, la verdadera intimidad tiene distintas formas, desde la cercanía física hasta los lazos espirituales y emocionales; aquello que permite a las almas gemelas reconocerse inmediatamente. ¡Mantén los ojos abiertos!

VIRGO

Has decidido unirte a un nuevo grupo; la clase de grupo interesado en temas espirituales, religiosos o metafísicos. Si eres un recién llegado puede que sea porque alguien que te atrae te ha llevado allí. Si no, puede que conozcas a alguien que te admirará. En cualquier caso, no seas tímido/a. Disfruta y diviértete.

LIBRA

Tus planetas te están dando segundas y terceras oportunidades hoy, así que aprovéchate. Lleva a tu nuevo amor a un lugar al que quiera ir. Muestra que a pesar de tus deslices, reconoces cómo de especial es esta persona. Probablemente tu amor responderá favorablemente.

ESCORPIÓN

Puede que esa persona especial necesite algo de espacio hoy, pero no te preocupes. Volverá a tu vida muy pronto. Algunas veces la gente necesita pasar algo de tiempo a solas para comprender mejor sus propias emociones. Si no reaccionas desproporcionadamente y haces que esto sea algo grave, no tendrás nada de qué preocuparte.

SAGITARIO

Puede que tu pareja sienta un poco de inseguridad ahora, aunque no por culpa tuya. Si quieres que sonría, ya sabes qué hacer: muéstrale algo de tu tremendo encanto y quizás puedes invitarle a cenar. ¿Ves? ¿No fue fácil?

CAPRICORNIO

Tu persona amada necesita un poco de espacio para respirar hoy, y la distancia hará que la relación sea más fuerte en las próximas semanas. No te ofendas; no es nada personal. La pasión se reavivará a su debido tiempo.

ACUARIO

Sigue gustándote hablar, ¿no? ¿Convences a la gente para que haga lo que te gusta? Bueno, eso es maravilloso. No utilices tu talento a la ligera. Si hay alguien que realmente no te interesa, no sigas con el juego. Compórtate con esa persona igual que como esperarías que se comportase contigo.

PISCIS

Sigues anhelando algo de tiempo a solas, bien para ti mismo/a o para disfrutarlo con tu pareja. Date el capricho. Di que te has enfermado, cancela tus citas y baja las persianas. ¡Lo necesitas!

