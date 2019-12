Horóscopo del amor: 20 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los celos son como ratones que roen los lazos de una relación, con el tiempo notarás que el cariño que sentías se ha esfumado, todo gracias a tu desconfianza. Intenta aprender esta lección que te ha dado la vida para no volver a cometer los mismos errores en el futuro.

TAURO

Tu media naranja puede estar atravesando por algunos problemas de índole laboral, es momento de que le brindes todo ese apoyo emocional que tanto necesita y estes a su lado como ella/él estaria al tuyo si fueras tu el que estuviera sufriendo esos problemas.

GÉMINIS

Si tu pareja no te entiende, llenale de razones y abrele tu corazón Expresate desde tu interior y no te dejes nada en el tintero. Desbes ser sincero/a y valiente para exponerte.

CÁNCER

En el amor estas en un momento espléndido, créelo. y demuestrale a tu pareja lo mucho que la quieres, dandole una sorpresa que no se espera. Estos detalles son importantes para que una pareja se mantenga unida y feliz.

LEO

Este es el momento ideal para emprender el reto de dar un paso más en tu relación, comprometiéndote con esa persona que tanto te ha apoyado en tu vida. Se valiente porque a partir de hoy tu relación se verá reforzada y le espera un futuro esplendido.

VIRGO

No permitas que tus palabras se las lleve el viento, si no puedes cumplir tus promesas no las hagas en un principio, ya que esto te resta credibilidad y hace que las personas empiecen a perder la confianza en tí.

LIBRA

Pronto un amigo hará las de cupido presentándote a una persona muy especial. Tu amigo ha visto que ambos podrían llevarse muy bien, al punto de poder iniciar una relación. Muestrate receptivo y dejate llevar, verás como tu día a día se ve iluminado por el amor.

ESCORPIÓN

La amistad podría evolucionar, eso te sorprenderá ya que es algo que no te esperabas, pero le darás una oportunidad y te darás cuentas que ha sido una buena decisión. Disfruta de este buen momento amoroso, te lo has ganado.

SAGITARIO

Podrás recuperar a la persona que tanto amas si sabes demostrarle con detalles y mucho apoyo lo valiosa que es para ti, así que hazle saber que la amas profundamente y valorará como se merece, para no tener que volver a lamentarte otra vez.

CAPRICORNIO

En tu entorno más íntimo encontrarás a esa persona que te acompañará el resto de tu vida. Debes estar atento a las señales porque hoy será el día en el que se te declarara. Muestrate receptivo ante la entrada del amor en tu vida y llenala de felicidad.

ACUARIO

El romance estará en el aire, una persona que gusta de ti comenzará sus avances, lo que te sorprenderá y al mismo tiempo encantará, ya que es muy atento/a y educado/a. Disfruta de este momento y saborea la mejor parte del amor, el inicio de una relación.

PISCIS

Da un paso adelante en tu relación y pídele a tu pareja que se case contigo. Es importante que ella/él vea que la relación avanza, de lo contrario podría sentir que esta estancada y empezar a dudar de la misma.

