Horóscopo del amor: 20 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los planetas favorecen a este amor y ahora no puedes estar lejos. Son atraídos el uno hacia el otro por una fuerza superior, pero desafortunadamente puede haber otros en medio. Los cielos no tienen razón o no; son simplemente como son las cosas cuando el corazón está ebrio de poesía.

TAURO

Si has seguido a tus estrellas has dado un gran paso y el polvo cósmico no se acumulará durante mucho tiempo. El clima puede ser frío afuera, pero es un coloso en llamas en tu corazón. La espontaneidad es una parte tan importante del romance que es difícil imaginarla con esa emoción.

GÉMINIS

Los planetas ven un camino que ya está elegido y por las razones que sean hoy vas a poner a los amantes antes que a los amigos. Si estás haciendo esto porque tu amor es tan fuerte que no se puede resistir, entonces debes proceder. Ni siquiera la amistad se interpone en el camino del amor verdadero.

CÁNCER

Los planetas se han convertido hoy en posibilidad. Ahora que has tomado una decisión sobre tu vida amorosa deberías seguirla, a menos hasta que demuestre haber sido una decisión equivocada, o tendrás que cambiar de opinión constantemente. Ahora es el momento de ver qué pasa.

LEO

Un abandono temerario está en tus planetas hoy, lo que significa que estás experimentando con las intimidades más allá del límite de lo que te era cómodo ayer. Tendrás que tener cuidado con no ir demasiado lejos demasiado rápido. Este tipo de conocimiento está destinado a ser aprendido con el tiempo.

VIRGO

Los planetas están regidos hoy por la familia. Sólo te interesan tus ocupaciones diarias y no tienes tiempo para satisfacer tus sentimientos en este momento. Los planetas te aconsejan que te concentres en el trabajo hoy, y pronto tendrás tiempo para nuevas distracciones románticas.

LIBRA

Incluso la mejor relación puede resultar aburrida si no se introducen cambios. Si comes tu plato favorito todos los días, tarde o temprano dejará de ser tu plato favorito. La ausencia hace crecer el cariño, pero causa demasiado dolor. Sólo el suficiente mantendrá tu relación emocionante.

ESCORPIO

Un pareja que sea tímida de cara al mundo exterior no es necesariamente tímida en una relación. Muy a menudo, una vez la gente tímida se anima y puede ser bastante abierta. Tu interés amoroso puede ser el tipo de persona a la que le gusta un poco de empuje, y hoy es un buen día para empujar, y poner el motor en marcha.

SAGITARIO

En las relaciones necesitas aprender a juzgar por ti mismo/a o todo el mundo te confundirá con su propio consejo. Decide si deseas continuar con esta relación o no. Si lo haces, no hagas caso a lo que digan otros. Al final del día, juzga a esta nueva persona en tu vida por lo que sabes.

CAPRICORNIO

Hay calma hoy. Los planetas se han movido y tu vínculo emocional a tu pareja va a volver. Probablemente has construido esta relación con amor y cuidados, y debido a ello puede resistir mucho más que este tipo de realización. El tiempo construye relaciones fuertes.

ACUARIO

Hoy es un día difícil para todos los que están bajo tu signo así que baja la cabeza y deja que pase. Los problemas son algo curioso, porque si no te metes en ellos por lo general desaparecen. Los problemas tienen muchas oportunidades mejores cuando no fomentas su necesidad por los contratiempos.

PISCIS

Lucha todo lo que quieras, pero las estrellas brillan y no puedes evitar sentir una fuerte atracción hacia un/a nuevo/a conocido/a, sin importar lo mucho que te prohíbas fijarte en él o ella. La energía de los planetas apenas parece sentir y saber lo que otros no, y este tipo de misterioso personaje te es atractivo por una buena razón.

