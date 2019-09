Horóscopo del amor: 19 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy los planetas han cambiado hacia la posibilidad. Ahora que has tomado una decisión sobre tu vida amorosa deberías seguirla, a menos hasta que resulte haber sido una decisión equivocada, o tendrás que cambiar de opinión constantemente. Ahora es el momento de ver qué sucede.

TAURO

Hoy hay un abandono temerario en tus planetas, lo que significa que estás experimentando con las intimidades más allá del límite de lo que te resultaba cómodo ayer. Tendrás que tener cuidado con no ir demasiado lejos demasiado rápido. Este tipo de conocimiento se supone que se aprende con el tiempo.

GÉMINIS

Hoy los planetas están regidos por lo conocido. Sólo te interesan tus ocupaciones diarias y no tienes tiempo para satisfacer tus sentimientos en este momento. Los planetas te aconsejan que te concentres hoy en el trabajo, y pronto tendrás tiempo para nuevas distracciones románticas.

CÁNCER

Cuando están separados, todo lo que puedes hacer es pensar en tu pareja, pero cuando están juntos y sientes inseguridad, comienzas a preocuparte por todo lo demás. Aprende a oler las flores de hoy cuando las tengas delante porque mañana podrían desaparecer. Las flores, como las relaciones, necesitan ser apreciadas para crecer.

LEO

Puedes ser un poco agresivo/a por naturaleza, así que asegúrate de no pasarte hoy. Hay una diferencia entre un suave empujón y estar constantemente empujando a alguien. Un pequeño empujón hoy le dará tiempo a él o a ella para digerir la acción y decidir cómo reaccionar. La agresividad consiste en tener el control y no dejar lugar para la progresión natural.

VIRGO

En las nuevas relaciones las personas se turnan para exponer un poco más sobre ellas todos los días. Hoy, si realmente escuchas en vez de querer que oigan sobre ti, será sorprendente lo que tu interés amoroso revelará en un período muy corto de tiempo.

LIBRA

Hoy hay calma. Los planetas se han movido y tu vínculo emocional con tu pareja va a volver. Probablemente has construido esta relación con amor y cuidados, y debido a ello puede resistir mucho más que este tipo de realización. El tiempo construye relaciones fuertes.

ESCORPIO

Hoy es un día difícil para todos los que están bajo tu signo así que baja la cabeza y deja que pase. Los problemas son algo curioso, porque si no haces caso por lo general desaparecen. Los problemas se evitan mejor cuando no fomentas su necesidad por los contratiempos.

SAGITARIO

Lucha todo lo que quieras, pero las estrellas brillan y no puedes evitar sentir una fuerte atracción hacia alguien nuevo, sin importar lo mucho que te prohíbas fijarte en él o ella. La energía de los planetas parece sentir y saber lo que otros no, y este tipo de misterioso personaje te resulta atractivo por una buena razón.

CAPRICORNIO

Los planetas favorecen a este amor y ahora no puedes permanecer lejos. Son atraídos entre sí por una fuerza superior, pero desafortunadamente puede haber otras personas interpuestas. Los cielos no tienen razón o la dejan de tener; son simplemente como son las cosas cuando el corazón está ebrio de poesía.

ACUARIO

Si has seguido a tus estrellas has dado un gran paso y el polvo cósmico no se acumulará durante mucho tiempo. El clima puede ser frío afuera, pero hay un coloso en llamas en tu corazón. La espontaneidad es una parte tan importante del romance que es difícil imaginarla con esa emoción.

PISCIS

Los planetas ven un sendero que ya está elegido y por las razones que sean hoy vas a anteponer a la persona amada a los amigos. Si estás haciendo esto porque tu amor es tan fuerte que no se puede resistir, entonces debes proceder. Ni siquiera la amistad se interpone en el camino del amor verdadero.

