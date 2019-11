Horóscopo del amor: 19 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No es buen día para iniciar una relación. Estas muy bien solo y en este momento debes disfrutar de la soltería sin compromisos. Tu momento de compartir tus días llegara, pero no será hoy.

Tus energías aun no terminan de acoplarse, lo que indica que lo más prudente en evitar al menos por el momento, involucrarte sentimentalmente con alguien.

TAURO

Busca el equilibrio entre tu vida social y tu vida sentimental, tu pareja te lo agradecerá. Es muy importante que encuentres ese equilibrio para que ella/él no se sienta un poco despalazada/o. De lo contrario poco a poco podría irse enfriando tu relación, para acabar llegando a su fin.

GÉMINIS

Promete que nunca dejarás que nadie te haga daño, eres una persona muy sensible que por amor has tolerado todo tipo de maltrato ¡No se puede volver a repetir! Debes de dejar de sentir atracción por personas que son toxicas y que nio te quieren de una manera sana.

CÁNCER

Hay alguién ahí fuera que esta esperando que te declares. Se valiente y ponte delante de esa persona para abrirle tu corazón de par en par y dejar que entre de lleno en tu vida, para aportarte la felicidad que tanto tiempo llevabas buscando.

LEO

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y abrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

VIRGO

Quiérete primero a ti mismo, para después poder querer a los demás. Si no lo haces será imposible que encuentres el amor. Quien se conoce, ama y respeta, podrá hacer lo mismo con el otro, así que la recomendación no es otra que enfocarse con gran intensidad en esto para luego si poder pensar en el encuentro del amor de pareja.

LIBRA

Te podrías dar cuenta de que alguien más es quien merece que le entregues lo mejor de ti porque tu pareja te ha descuidado, pero antes de elegir con quien estarás, reflexiona bien acerca de tus sentimientos y no lo/la engañes. La infidelidad nunca es una buena opción.

ESCOPIÓN

Las personas vienen y van, pero solo unos pocos llegan a significar algo de verdad para tí. No tengas miedo al fracaso porque para encontrar a la persona correcta antes debes conocer a otras que te ayuden a conocerte mejor.

SAGITARIO

Este fin de semana tienes que salir. Invita a tus amigos, es hora de divertirse y ligar en la disco. La soltería no tiene por qué dejarte encerrado en casa, aprovechala para conocer gente, será una buena forma de conocerte a tí mismo/a.

CAPRICORNIO

Aprende a perdonar, para estar en paz contigo mismo. Debemos aceptar que los seres humanos cometemos errores y que a nosotros tambien nos puede pasar, es por ello que es importante, que aprendamos a perdonar los errores de los demás, como nos gustaria que nos perdonasen los nuestros.

ACUARIO

Si has dejado de creer en el amor, hoy te darás cuenta de que estás equivocado y aún hay esperanza para encontrarlo. ¡No desistas, porque esa persona con la que compartir tu vida esta muy cerca! Ninguna decepción sentimental es lo suficientemente poderosa como para alejarnos para siempre del camino del amor.

PISCIS

Deja que el motivo de tu sonrisa sea el amor. Despues de un tiempo donde has ido de fracaso amoroso en fracaso amoroso, ha llegado tu momento. Abre tu corazon y deja que entre aquella persona que hara de tu vida un jardín de felicidad.

