Horóscopo del amor: 19 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No dejes que nadie te convenza de que el amor es imposible o, como poco, improbable. Los caminos de cada uno son distintos y lo que es cierto para tus amistades puede no serlo para ti. Recuerda que cualquier cosa valiosa es normalmente difícil de conseguir porque, de otro modo, todo el mundo la tendría.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Algunas veces, el amor llega en los momentos más inoportunos. Si hoy tiene lugar un encuentro romántico y no te sientes preparado/a, aguanta lo que venga. No pierdas esta oportunidad amorosa simplemente porque el momento no es el adecuado para tus planes o tus ideas sobre cómo deberían resultar las cosas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Hoy podría ser un día maravilloso para el romance. Más probablemente un día para planificar un interludio romántico que para tenerlo de verdad. Dedica esta noche a planear una cita romántica y no te arrepentirás. Una de las cosas más divertidas de estar enamorado/a es preparar momentos románticos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy una llamada de un antiguo amor podría traerte recuerdos que habías olvidado hace tiempo. Tu reacción natural podría ser apartarte de lo que no comprendes. Quizás en esta ocasión podrías no seguir tu patrón de comportamiento, hacer lo inesperado y reexaminar tu pasado.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Hoy una llamada de un antiguo amor podría traerte recuerdos que habías olvidado hace tiempo. Tu reacción natural podría ser apartarte de lo que no comprendes. Quizás en esta ocasión podrías no seguir tu patrón de comportamiento, hacer lo inesperado y reexaminar tu pasado.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Hoy es un buen día para reflexionar y darte cuenta de las maravillosas formas en que el amor puede estar cambiándote. Si estás en una relación, probablemente estás aprendiendo y madurando mentalmente porque el amor apropiado te ayuda a crecer. El amor puede proporcionarte la confianza necesaria para superar los contratiempos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Si un amor de tu pasado aparece hoy, es importante que tu pareja actual no se intranquilice. Puede que esto sea inevitable pero recuerda que tu principal responsabilidad es con tu relación presente. Sé cortés, pero haz saber a tu ex que no puede interponerse en tu relación actual.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

El amor no tiene por qué impedirte perseguir tus objetivos. Puede que temas comenzar una relación porque tengas miedo de que una relación distraiga tu atención del trabajo. Hoy necesitas preguntarte por la razón por la que trabajas, si no es para encontrar el amor y la felicidad.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Casi siempre te sientes feliz cuando te encuentras con gente de tu pasado y generalmente te interesas por cómo han evolucionado sus vidas. Si esto sucede hoy, sería mejor que mostrases tu emoción en vez de mencionar nuevos compromisos. Alguien de tu pasado puede llevarte más cerca de la felicidad.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Si supone que el amor he hace sentir muy bien, ¿por qué sientes que tienes mariposas en el estómago cada vez que tu amor aparece? Igual que sucede con los planetas, esto cambiará si le das tiempo. El encuentro de hoy con el amor podría tener un comienzo muy tenso pero el final es lo que cuenta.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Necesitas abrir tu corazón para que el amor entre en tu vida. Así que ábrelo hoy y espera a ver qué aparece. Si puedes hacer esto, las posibilidades no tienen límite. Incluso podrías encontrar un alma gemela si recuerdas mantener tu corazón abierto sin dejar que los demás lo pisoteen.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Alguien de tu pasado podría aparecer y hacer que comiences a pensar en el romance pero, a pesar de tu interés, este no es el momento de reiniciar viejas relaciones. Dedica unos días a pensar en las cosas antes de realizar ninguna decisión. Hoy lo mejor es no comprometerse.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.