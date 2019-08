Horóscopo del amor: 19 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

En este día de dudas puede que tengas miedo de haber estado descuidando la profesión que te dio la oportunidad de tener tiempo para el amor. Hoy los planetas están poniendo a prueba tu nueva relación, o un elemento nuevo a una relación, para ver si se trata de una necesidad que cumplir, o una reacción química que sólo podemos llamar amor.

TAURO

Puedes tener dudas, pero eso es natural. En este momento los planetas no lo aceptan; saben que ya has tomado una decisión. Cuando se trata de aventuras, pregunta todo lo que quieras, pero una vez que te decidas, olvida la palabrería y vete a por ello.

GÉMINIS

Has aceptado el consejo de los planetas y has tratado de terminar la relación, pero no puedes dejar de pensar en esa persona, ni siquiera en tus sueños. La búsqueda del alma está en las estrellas de hoy. Tienes que dejar de jugar y decidir si vas a ir más lejos o no.

CÁNCER

Hoy podría ser el primer día de vida del resto de tu vida. Todo comienza con la forma en que afrontas una situación romántica que se desarrolla lentamente en tu vida. Tienes que ser consciente de qué podría pensar de tu situación la gente que está fuera de ella; si es algo que piensas que podría atraer miradas de falta de respeto, retiro y reflexión.

LEO

Los planetas sugieren que poco a poco dejes de lado lo que quiere tu alma gemela para seguir adelante con nuevas fronteras audaces. Ten cuidado de que no usen esto para castigarte a doblegar tu voluntad cuando no quieras. Si están destinados a estar juntos, encontrarán un punto medio en el que ambos se sientan cómodos.

VIRGO

Hoy puedes sorprenderte de nuevo si estás viendo a alguien por lo que realmente es. Es fácil ver lo que quieres ver en alguien que está cerca de lo que necesitas, pero no es fácil estar en una relación real con alguien que no es lo que simula que es.

LIBRA

La introducción de nuevos intereses amorosos puede ser buena o mala, dependiendo de tus implicaciones y situación presentes. Si ya te has involucrado, disfruta del coqueteo, pero ten mucho cuidado con cruzar la línea y herir los sentimientos de tu pareja. Si no tienes ataduras, simplemente espera a ver qué trae el mañana.

ESCORPIO

Como sospechabas, había muchos elementos de la vida de tu nuevo interés de los que no tenías conocimiento. Ahora que tiene la suficiente seguridad como para hablarte con franqueza, puedes descubrir que sólo necesitaba tiempo. Algunas personas simplemente se animan mucho más rápidamente, o lentamente, que otras.

SAGITARIO

Un amigo o conocido que afirma conocer a tu nuevo amor podría aparecer hoy con algunas noticias inquietantes sobre que tu nuevo amor no es quien dice ser. No entres en pánico; no hay nadie que no tenga a alguien con algo poco halagador que decir sobre ellos. Todos tenemos defectos.

CAPRICORNIO

Los planetas afectan a nuestras emociones y las emociones no son constantes. No pierdas la calma y haz que el péndulo oscile. Aprovecha este día para poner las cosas en perspectiva. A medida que los planetas cambien también lo harán tus emociones. Simplemente comprende que nada es perfecto y que con lo bueno siempre llega algo malo.

Te puede interesar: Cómo generar más dinero, según tu signo del zodiaco

ACUARIO

Es un día frustrante y ya has pasado de sentir que eres el/la más grande a la desilusión. Sigues intentándolo y llamando la atención, no porque no merezcas que te amen, sino porque estás actuando con demasiada seguridad en ti mismo/a. Quítate la máscara y tendrás más atractivo.

PISCIS

Hay una sensación de pesadez en el cielo hoy y afecta a todos. Este es uno de esos días en que las duras realidades de la vida se convierten en algo muy obvio. En este día de desesperación podría parecer que tu nuevo/a conocido/a tiene una nueva esperanza para ti.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.