Horóscopo del amor: 18 de octubre de 2019

ARIES

Demuestra que puedes cambiar y cumplir con las expectativas de tu pareja. Da un paso adelante en tu relación y proponle formalizar vuestra relación con una declaración de matrimonio. Vustro momento ha llegado, lanzaros a la felicidad.

TAURO

Deja de ir de flor en flor, eso no te lleva a ninguna parte, busca una relación estable y satisfactoria. Con ella encontrarás la estabilidad y armonía necesaria para disfrutar de la vida.

GÉMINIS

Si tienes algo que decir, es tu deber comunicarlo pero jamás llevarlo a una discusión, ya que perderías el punto a tratar y solamente generarás más conflicto. Aprende a escuchar y a responder con calma para que sentiendan mucho mejor tus argumentos.

CÁNCER

Cuidado si te vas a declarar a alguién, porque hoy no es un día propicio y podrías llevarte una decepción. Tu momento llegará pronto no desistas ni dejes de creer en el amor, porque pese a este fracaso, estas muy cerca de conseguir tu objetivo.

LEO

Tu media naranja puede estar atravesando por algunos problemas de índole laboral, es momento de que le brindes todo ese apoyo emocional que tanto necesita y estes a su lado como ella/él estaría al tuyo si fueras tu el que estuviera sufriendo esos problemas.

VIRGO

Estás pasando por un momento en el que tienes problemas de comunicación con tu pareja, pero si cedes y le das la razón, puede que mejoren en ese aspecto, a veces es preferible dejar a un lado el orgullo y ceder para que las cosas vayan bien.

LIBRA

Hoy aparecerán personas en tu vida que quieren alejarte de tu verdadero amor. No te dejes engañar y llevar por sus falacias y escucha atentamente a tu corazón para encontrar una solución a este problema.

ESCORPIO

Actualmente te sientes muy deprimido, la soledad te ha empezado a afectar duramente, es momento de pasar tiempo con amigos y familiares para levantarte el ánimo. Deja que la depresión por tu última ruptura se aleje de tu vida y pasa página para volver a ser feliz.

SAGITARIO

Deja que la energía sexual se apodere de ti y tu pareja, prueba cosas nuevas, emplea juguetes, esposas y todo lo que necesites para darle un giro inesperado a tu vida sexual.

CAPRICORNIO

Has encontrado el apoyo en esta nueva relación, de verdad te llena y te hace sentir especial. Si has decidido dar el siguiente paso en la relación, no deberías dudarlo y ser valiente. Verás como la otra persona se muestra receptiva y su respuesta es positiva.

ACUARIO

PISCIS

Podrías discutir con tu pareja por tonterías, en estos momentos te sientes algo sensible, sueles exagerar todo pero no es tu culpa, Marte te está influenciado, mantén la calma hasta que todo pase e intenta tener más paciencia que nunca.

