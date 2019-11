Horóscopo del amor: 18 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy hay que ver lo que subyace y tener honestidad sobre ello. Esto es lo único que marcará la diferencia. ¿Sientes debilidad y agotamiento? ¿Incluso un poco de depresión? ¿Te sientes como si tu estado de ánimo estuviese oscilando como un péndulo? Una mirada de cerca al amor te ayudará.

TAURO

Puede que hoy pises el freno. No se trata tanto de lo que necesites para amar, sino que necesitas ser amado/a. Puede que le gustes a alguien, pero crees que no te ama y sabes que no hay nada como la realidad. Date de plazo hasta mañana y libera tus pasiones al mundo.

GÉMINIS

Puedes tener dudas, pero eso es natural. En este momento los planetas no lo aceptan; saben que ya has tomado una decisión. Cuando se trata de aventuras, pregunta todo lo que quieras, pero una vez que te decidas, olvida la palabrería y vete a por ello.

CÁNCER

Puede que acabes de experimentar el difícil final de una larga relación y ahora tengas miedo de quedarte a solas.Tus miedos son probablemente injustificados porque hay una nueva relación justo a la vuelta de la esquina. No hay nada como un nuevo amor para ayudar a olvidar el dolor del pasado.

LEO

Puede que hoy conozcas a una persona que abra tu mente a nuevas ideas. Aunque puede que esta persona no sea un posible interés romántico, podría presentarte a alguien con potencial para ser esa persona especial. Cultiva ahora tu amistad con esta persona y podrías recibir una compensación en el futuro.

VIRGO

Puede que necesites un día de paz y tranquilidad en tu casa si no te sientes sociable. Por supuesto, tener compañía podría ser ideal mientras puedas decidir el momento en que deba irse cuando necesites estar a solas.

LIBRA

Puede que esta noche aparezca el resentimiento, especialmente en lo relativo al tema de las relaciones. Así que si te encuentras en una situación social y alguien decide hablar abiertamente sobre algo que te produce incomodidad, dilo. Tu pareja -y el resto del mundo- seguramente se sienta aliviada. Y agradecida.

ESCOPIÓN

SAGITARIO

Te has enamorado oficialmente, ¿qué podría ser más dulce que eso? Disfruta del sonrojo en tus mejillas cuando él o ella entre a la habitación... ¡es algo inocente! Un flechazo nos recuerda que somos seres del amor y ya se materialice algo o no, ¡sigue siendo imprescindible para sentirse vivo!

CAPRICORNIO

Puede que sea el momento de celebrar, tanto para ti como para tu pareja, la persona que te ayudó a que sucediese. Háganse un favor y disfruten de la noche. Decidan si quieren una cena fuera con amigos o una tranquila noche a solas.

ACUARIO

Cupido te llevará a algunas situaciones comprometidas que pueden verse como buenas o malas, dependiendo del punto de vista. ¡Lo que tienen en común es el amor posible! Tal vez no sea una relación duradera, ¡pero definitivamente hay pasión!

PISCIS

Hoy tienes un coraje mayor del habitual, así que asegúrate de saber lo que quieres. Podrías tener la oportunidad de descubrir la identidad de un admirador secreto que podría traer oportunidades excitantes en forma de una relación. Ábrete, aventúrate y tendrás éxito.

