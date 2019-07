Horóscopo del amor: 18 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿Te sientes una persona linda? ¡Él o ella se ha dado cuenta! Emanas belleza hoy, porque así es como te sientes. Eso es estupendo y saludable... ¡y conduce a la pasión sin límites! ¿Ya está todo dicho? La actitud lo es todo; llévala en el rostro.

TAURO

El amor será tranquilo y sin pretensiones hoy, pero eso es saludable. Necesitas un descanso de toda la pasión para reagruparte. Después de todo, con el tiempo de inactividad inevitablemente llegan nuevas oportunidades, tanto para el amor como para la carrera profesional. El equilibrio es la clave.

GÉMINIS

Hoy, algo que dominas muy bien te traerá felicidad en el amor. ¡Disfrútalo! ¡Vaya! Los cambios positivos están ocurriendo en todos los aspectos de tu vida, pero especialmente en las relaciones, ¡que pueden estar haciéndose más profundas y más ricas!

CÁNCER

Puede que estés experimentando la terapia de amor del universo, ¡sin siquiera saberlo! El chakra de tu corazón se abre para dejar entrar este amor y luz en tu vida. ¡Disfruta de las buenas sensaciones! Hoy, mantén a raya todo pesimismo.

LEO

¡Las palabras negativas están teniendo un efecto perjudicial sobre tu situación amorosa y las personas involucradas en ella! Por favor, toma medidas para erradicar esta maldición a través del amor y la compasión. Cuanto más invoques al Universo, más se rectificará tu situación por sí misma.

VIRGO

Hoy, la clave es que debes sentir las amables palabras que dices o no se concretarán. Así que respira profundamente, considera la situación... y luego perdona. Será mucho mejor para ti y para el objeto de tu afecto.

LIBRA

OK... así que esta no es la historia de amor de libro de cuentos que habías soñado al principio, ¿pero hay algo que sea perfecto? De hecho, ¿existe la perfección? Es probable que no, ¡sobre todo cuando se trata del amor! El amor requiere de paciencia y compromiso, hoy y todos los días.

ESCORPIO

Estas son cosas difíciles de aprender, ¡algo que es comprensible! Pero hoy, es imprescindible que les des a estas cosas tu todo. ¡Esa persona vale absolutamente la pena! Presta mucha atención a tus sueños. De hecho, mantén un diario de sueños junto a tu cama.

SAGITARIO

¡Anota cualquier imagen arquetípica que inunde tu mente durante la noche! El Universo te está preparando para alguien que está a punto de entrar a tu vida amorosa. El simbolismo de los sueños te puede dar una idea sobre esta persona y sus intenciones hacia ti.

CAPRICORNIO

Hoy es el momento de aceptar el cambio en esta relación, bueno, malo o indiferente. ¡Es inevitable e imprescindible para los dos pasar a la siguiente fase! Este es un momento apasionante y liberador para los dos. Llora si lo necesitas... estate alegre si es necesario.

ACUARIO

¡Hoy la honestidad será lo que les llevará a ambos a través de esto! ¡Oooooh! ¿Has sentido alguna vez esa sensación única de tener aparentemente todos los buenos sentimientos atados: amor incondicional, confianza, paciencia y pasión? Bueno, este es tu día.

PISCIS

Hoy, para experimentar una epifanía, permanece alerta y ábrete ante esta situación; ¡la felicidad está a punto de tocar a tu puerta! Y lo más probable es que venga de una manera que nunca hubieras esperado.

