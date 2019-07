Horóscopo del amor: 17 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿Conoces a ese corazón con el que has estado jugando desde hace semanas? Bueno... estás a punto de perder el tren de esta oportunidad a menos que hagas un movimiento. Tal persona no va a aguantar tu comportamiento voluble por mucho más tiempo. ¡Y tienes que tener claridad con tus intenciones! ¡Y que sea rápido!

TAURO

Es hora de tomar una decisión. ¡Este podría muy bien ser el amor que has estado esperando! La aventura de hoy te llevará a algunas situaciones comprometidas que pueden verse como buenas o malas, dependiendo del punto de vista.

GÉMINIS

¡Lo que el hoy tiene en común con el ayer son las posibilidades de amor! Tal vez no sea una relación duradera, ¡pero definitivamente hay pasión! Y a veces, eso es todo lo que se necesita para superar un momento difícil en tu vida.

CÁNCER

¡Por fin! Ese es el tema de hoy: se han tomado decisiones. Y esa persona tan voluble finalmente se ha decidido. VAYA... ¡qué sensación tan buena! Tú necesitas algún tipo de estructura cuando se trata de asuntos del corazón.

LEO

Hoy, ¡el amor parece estar llegando a buen puerto! ¡Disfruta! ¿Sientes algo parecido a... mariposas en el estómago? No, no son punzadas del hambre, oficialmente te has enamorado, ¿y qué podría ser más dulce que eso?

VIRGO

Disfruta del sonrojo en tus mejillas cuando esa personita entre a la habitación... ¡es algo inocente! Un flechazo nos recuerda que somos seres de amor y se materialice algo o no, ¡sigue siendo imprescindible sentirse con vida! ¡Disfruta!

LIBRA

Con un enfoque diferente respecto al "deber", tu pareja puede estar hoy más inclinada a disfrutar de tu lado serio. ¡Sé jovial! El trabajo se tiene que hacer, así que hazlo con la intención de que cuanto más rápido lo hagas, ¡más tiempo tendrás con tu pareja! Esa es la recompensa.

ESCORPIO

¡Oh, vaya! ¡Excitante! ¡Adelante! Este es un paso hacia una comprensión nueva y más clara para los dos. ¡Prepárate para pasar al siguiente nivel de esta relación! ¡Hoy es un día que parece brillar como brillan los diamantes!

SAGITARIO

¡La palabra clave aquí es diversión! ¡Disfruta! ¡Pásala! Es lo que más admira tu pareja en ti, y aprecia el "tiempo libre" contigo. Recuerda eso cuando estén discutiendo por cosas menores, como si el asiento del inodoro se quedó arriba o abajo o si la tapa de la pasta de dientes estaba puesta o no.

CAPRICORNIO

Lo importante es que sigas cortejando a esa persona con lo mejor de ti, ¡tu lado divertido! Eso es lo que mantendrá la relación fresca. Hoy prueba con un enfoque más creativo en el amor. De hecho, eso es lo que mejor sabes hacer.

ACUARIO

No vale la pena fingir que eres alguien o algo que no eres simplemente para ganarte el afecto de esa persona. ¡Sé fiel a tu personalidad! Si tal no te aprecia por eso... entonces ¿por qué molestarse? Eres una persona encantadora, algo que muchas otras personas sabrán apreciar.

PISCIS

Tu estilo excéntrico... ese es tu mayor atractivo hoy. ¡La excentricidad no tiene que ver con el vestir! ¿Entiendes? Sé tú mismo o misma. Esa persona que te encanta está enamorada de tus peculiaridades, ¡así que muéstraselas sin pena!

