Horóscopo del amor: 17 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás como solucionais todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Aléjate de las tentaciones de una aventura sentimental, no hagas lo que no te gustaria que te hicieran a ti. No olvides que la fidelidad es uno de los valores mas importantes en la vida, tu conciencia y pareja te lo agradecerán.

GÉMINIS

La amistad podría evolucionar, eso te sorprenderá ya que es algo que no te esperabas, pero le darás una oportunidad y te darás cuentas que ha sido una buena decisión. Disfruta de este buen momento amoroso, te lo has ganado.

CÁNCER

Salir de copas puede no ser buena idea, si te encuentras peleado con tu pareja. Darle celos de esa manera no le vendrá muy bien a la relación y podría perjudicarla mucho. Lo mejor que puedes hacer es dejar que se calmen las aguas, para después hablarlo tranquilamente con él/ella y buscar una solución.

LEO

Coge tu mejor traje, arréglate y sal a buscar a la persona que hará que tu corazón se acelere. Llevas mucho tiempo esperando este momento y después de unos fracasos amorosos, tu día ha llegado. ¡Disfrútalo!

VIRGO

No permitas que terceras personas se involucren en tu relación, una cosa es que te den un consejo y otra muy distinta que quieran tomar decisiones por ti. Debes mantener la distancia de lo contrario tu relación se podría ver intoxicada y conducirte al fracaso.

LIBRA

Hay alguien ahí fuera que esta esperando que te declares. Se valiente y ponte delante de esa persona para abrirle tu corazón de par en par y dejar que entre de lleno en tu vida, para aportarte la felicidad que tanto tiempo llevabas buscando.

ESCORPIÓN

Hoy es un buen día para encontrar a una persona con la que compartir toda tu vida. Lo único que debes hacer es abrirte y mostrarte receptivo para dejar que el amor entre en tu vida. Estas a punto de vivir momentos muy especiales. ¡Disfrútalos!

SAGITARIO

Da el primer paso, porque esa persona con la que anhelas te está esperando ahí fuera. Solo debes estar atento/a a las señales y mostrarte receptivo ante ellas para no dejarlas escapar.

CAPRICORNIO

Es el momento de darte una oportunidad. Ha llegado la hora de abrir tu corazón y permitir que otros vean lo maravilloso que eres por dentro. No te cierres al amor porque podrías perderte momentos inolvidables y maravillosos en tu vida.

ACUARIO

Hoy puedes conocer a tu media naranja. Pero no vendrá solo/a debes ser tu quien se abra al amor y dejar que corazón se ablande para conocer aquella persona con la que compartirás tu vida.

Siempre y cuando tengas la mente abierta y te encuentres dispuesto a conocer nuevas personas, conocerás en tu futuro inmediato al amor de tu vida.

PISCIS

No es momento de lamerte las heridas. Recompón tu vida y sigue confiando en que alguien ahí fuera esta esperando para compartir su vida contigo. Debes pasar pagina de una vez por todas y volverte a exponer para volver a la senda del amor.

