Horóscopo del amor: 16 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¿Sigues soñando con lugares lejanos y tienes ansias por escuchar acentos que no son nada familiares? Bueno, entonces decídete. Vete a una agencia de viajes y llévate algunos folletos. Luego, después de cenar, prepara café y siéntate con tu pareja en la mesa de la cocina y comiencen a hacer planes. ¡Qué divertido!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

¿Todavía te preguntas qué hacer en cuanto al nivel de intensidad que sientes ahora, especial-mente por esa persona especial? Bueno, realmente sólo hay una cosa que hacer: siéntate y cuéntaselo. El Universo ha elevado tus emociones por una razón y es el momento de compartir.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Ocúpate de ello. Está bien tomarse un descanso esta semana. De hecho, tómate dos, ¿lo harás? Mete en el auto a tu pareja y escapen de la ciudad, incluso si es por la tarde. Se trata de una emergencia de salud mental y si alguien lo entenderá será tu pareja.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

¿Te tienta dar un bocado a la fruta prohibida? Bueno, ¿y qué estás esperando? Ella o él se está impacientando, ¡y realmente quiere que te unas a la fiesta! Esto resultará gratificante para tu relación. Esa persona especial se está empezando a aburrir y está ansiosa por añadir un poco de picante a la relación, pero tiene miedo de preguntar.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

La configuración astrológica del día quiere que hagas que tus relaciones sean incluso mejores de lo que lo han sido hasta ahora. Si tienes pareja, vas a estar mucho más cerca de ella así que trata de pasar tiempo completamente a solas. Si no tienes pareja, llama a tu mejor amigo/a.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

El monstruo de los celos está al acecho. Si tienes pareja, tu primer instinto será actuar con ex-trema cautela, tanto con lo que haces como con lo que dices. Simplemente no tengas demasiada cautela y no permitas que tu personalidad sufra. Eso no es justo para ti.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Es una lluvia celestial de amor y los dos están absorbiendo sus rayos. No temas, ábrete y deja que entre el amor. Los planetas no se centran en el futuro, miran al aquí y al ahora. Debes seguir haciendo lo mismo y estar enamorado/a mientras conformas una unidad con el Universo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCOPIÓN

Trabajarás de forma muy dura durante el próximo par de días pero no te importará demasiado. Puedes apostar a que es porque sabes que te espera una subida, un bono o una promoción, gracias a alguien en el trabajo al que le gustas tanto que se preocupa porque estés a gusto, cada vez más.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

El enamoramiento es bueno. Por ello, hoy debería ser un gran día. Enumeren, como pareja, las bendiciones y honren los dones porque el amor necesita ser ejercitado para no perder su vitalidad. Hoy pon al amor en un trono y adóralo para que todo el mundo sepa cuánto lo aprecias.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Tus asuntos profesionales van a ir mucho mejor. Si has estado esperando un aumento, una bonificación o promoción, definitivamente está en camino. Simplemente sigue trabajando con tanta intensidad como nunca y asegúrate de que tu amor esté feliz y siga apoyándote.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Es el momento de tener intimidad de verdad. Si esa intimidad es de tipo físico, espiritual o inte-lectual es totalmente decisión tuya, pero seguramente no te apetecerá si no es con alguien que sea con una persona que no es totalmente honesta contigo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Tus amistades hoy estarán verdaderamente exigentes y si tu pareja lo menciona, deberías escucharles, especialmente si son tus amistades sin pareja las que insisten en pasar más tiempo contigo. Está bien tener amigos, pero si tienes compromisos no dejes que te distraigan de tus objetivos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Únete a nosotros en Instagram