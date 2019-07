Horóscopo del amor: 16 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Las cosas están en armonía hoy, ¡y se nota! ¡Especialmente a los ojos del objeto de tu afecto! Por lo tanto, respira profundamente, siéntate, relájate y disfruta del equilibrio en tu vida amorosa. ¡La pasión puede ser duradera si simplemente te dejas llevar por la corriente!

TAURO

Sólo hay una manera de traer de vuelta la chispa... constantemente... a tu vida amorosa. La pista es no tornarte al egocentrismo. Hoy, es el momento de dejar el "yo, yo, yo" y comenzar a notar el efecto nocivo que tu egoísmo está teniendo en tu vida como un todo.

GÉMINIS

Las cosas parecen estar desequilibradas, ¡sobre todo en la esfera del amor! Por supuesto, normalmente estás en equilibrio, salvo cuando tu energía desaparece, ¡pero hoy te encuentras realmente mal! Trata de ver esta situación desde su perspectiva y luego analiza la relación.

CÁNCER

Puede que tu mente se sienta muy ingeniosa y aguda el día de hoy, excepto en tus relaciones, ¿cierto? ¿Sientes que tu vida amorosa se ha quedado atascada en un frasco de melaza? ¿Cambian de opinión a tu alrededor dejándote fuera de lugar? Aléjate y retoma la situación mañana.

LEO

Lejos de los actuales conflictos y confusión en el amor de hoy, te llegará una nueva y mejor comprensión. Sé paciente y amable... dos retos importantes que por lo general se te hacen difíciles. Mañana las cosas deberían decidirse para ti. ¡Sé optimista!

VIRGO

¿Te sientes hoy con ganas de diversión? ¡Así que se trata de ese alguien especial! Te sientes como si no hubiera tiempo suficiente en el día para encargarte de todos tus deberes, ¿no? Aparentemente se arruina tu "tiempo libre" con esa persona especial, ¿verdad? Error. Todo esto se puede cambiar.

LIBRA

No niegues o luches contra la verdad hoy. Te dará más libertad y apertura al amor de ese admirador que has estado evitando estrictamente por proteger sus sentimientos. ¿Pero sabes qué? La verdad es que a él o a ella no podría importarle menos.

ESCORPIO

¡Hoy, lánzate a ello! No te puedes ocultar debajo de tu cascarón; ¡el universo no lo permitirá! Es el momento de hacer esa llamada, porque tu felicidad depende de ello. Esa persona ha estado pensando en ti continuamente y quiere saber que sientes lo mismo.

SAGITARIO

Si tienes algo que decir hoy, ¡por favor, dilo! Quedártelo sólo para ti va a dificultar la situación, y esta podría ser una relación duradera. Si tienes honestidad todo empezará a tener sentido. ¡El objeto de tu afecto quiere lo mismo también!

CAPRICORNIO

¿Sientes que últimamente has estado en una montaña rusa emocional, sobre todo en lo relativo a los asuntos del corazón? A pesar de lo que piensas, ¡esa persona también siente lo mismo! Hoy, céntrate sólo en ti para que tengas la energía de hacerle frente a la relación en cuestión.

ACUARIO

Hoy, la persona que normalmente es tu tema favorito... es decir tú, tiene que ocupar un segundo plano. Tienes que volver a bajar al planeta Tierra antes de que algo realmente pueda funcionar para ti y el objeto de tu afecto.

PISCIS

Debe ser terriblemente agotador flotar en una burbuja de jabón como lo haces tú cuando el mundo tiene un montón de aristas afiladas. Hoy, piensa antes de entrar de puntillas en el país del Nuncajamás. Tu amor te echa de menos desesperadamente, y necesita que estés emocionalmente disponible, hoy y todos los días.

