Horóscopo del amor: 16 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Cuando sientas el amor de verdad, no dejes que nadie te disuada. Hay al menos una docena de razones por las cuales no deberías involucrarte en una relación pero también hay al menos una buena para perseguir el amor. Céntrate en esta razón por encima de todas las demás.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

La vida es demasiado corta como para vivirla sin amor y demasiado larga como para pasarla con alguien a quien no amas. Es importante no dejarse engañar por los caprichos porque se basan en el deseo, no en el amor.

El amor real está en tu horizonte ahora. Simplemente necesitas reconocerlo cuando llegue.

GÉMINIS

No importa cuánto ames a alguien siempre puedes encontrar algún defecto en esa persona. Lo que necesitas preguntarte es por qué te centras en esos defectos en vez de en el amor.

Puede que necesites confrontar tus miedos acerca de tener una relación demasiado cercana para poder dar el siguiente paso.

CÁNCER

No dejes que la vida, el trabajo y las circunstancias se interpongan al amor. Siempre hay un centenar de razones por las cuales tienes demasiadas cosas que hacer o responsabilidades que impiden que comiences una relación amorosa.

Si hoy eres capaz de apartar estas responsabilidades, puede que el amor aparezca cuando no estés prestando atención.

LEO

Solamente puedes enamorarte cuando estés preparado/a para hacerlo. Si esto es lo que quieres, necesitas cambiar tu actitud y aceptar de verdad el amor.

Abrirse al amor facilita el que pueda aparecer. Hoy necesitas abrirte y ver lo que te puede traer el amor.

VIRGO

Los planetas avisan sobre un peligroso amor que puede aparecer en tu vida, pero eso es parte de lo que te atrae de esa persona.

No hay nada malo en un poco de emoción o en algo que se salga de lo normal, pero necesitas poder definir por ti mismo/a lo que es peligroso.

Sopesa los riesgos y toma una buena decisión.

LIBRA

Sigue a tu corazón ahora y no el consejo de tus amigos. Esto es especialmente importante si te están alentando a que te intereses por alguien por quien sientes indiferencia.

Es mejor que encuentres a esa persona especial por ti mismo/a en vez de distraerte con alguien que realmente no te interesa.

ESCORPIÓN

Si el amor entra por la puerta hoy, recíbelo con los brazos abiertos y asegúrate de mostrar tus sentimientos.

La vida puede estar tan repleta de ocupaciones que nos hace perder los detalles importantes y creamos grandes problemas a partir de pequeños inconvenientes.

Ahora tienes la oportunidad de realizar cambios de verdad, así que aprovecha el momento.

SAGITARIO

¿Has visto alguna vez a alguien en la vida real que ya has visto antes en un sueño? Si es así, puede que tu alma gemela esté por ahí, simplemente esperando a conocerte, pero no puede salir de ese sueño.

Simplemente sigue creyendo y con el tiempo, puede que hagas que los sueños se hagan realidad.

CAPRICORNIO

El amor romántico no es amistad y ahora mismo necesitas comprender la diferencia. Si te conformas con una relación con un/a amigo/a que te gusta pero a quien no amas, podrías hacer que tu vida se llene de tristeza y aburrimiento.

Nunca te conformes con menos; al contrario, espera a tenerlo todo.

ACUARIO

Parece que tu nuevo amor siente mucha atracción por ti porque no puede mantener distancia.

No presiones demasiado pero ten en cuenta que es necesario un poco de distancia.

Sin ella, dejarás que tus emociones se desboquen sin control en tu relación. Deja que el amor siga fluyendo pero mantenlo bajo control.

PISCIS

Ahora podrías estar tan enamorado/a que te ciegues ante todo lo demás. El amor puede llegar a ser una emoción tan poderosa que bloquea a todas las demás.

Para conseguir que este amor sobreviva trata de no dejarte llevar por tus emociones.

Es mejor saborear el amor durante mucho tiempo que dejar que se consuma rápidamente.

