Horóscopo del amor: 16 de abril de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 16 de abril de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Después de notar el final inacabado de una relación pasada de un nuevo amor, hoy vas tomar la decisión de darle más tiempo para que le ponga fin. Al no presionar permites que la situación se resuelva a su propia velocidad, lo cual suele ser lo mejor para todos los involucrados.

Horóscopo Escorpión

Los planetas te están instando a ser persistente. Si no tienes éxito al principio, vuelve a intentarlo de nuevo, pero no hagas ajustes a lo largo del camino. Ábrete a la aventura de vivir nuevas experiencias hoy y olvídate de la búsqueda del amor. La verdad es que no encuentras el amor, sino que el amor te encuentra a ti.

Horóscopo Sagitario

Los planetas se entrecruzan hoy, así que no te sorprendas si tu pareja cambia de opinión acerca de algo que ya había decidido. Tu pareja puede decir que es porque tiene en el corazón lo que es mejor para ti, pero puede que sus acciones no concuerden con sus palabras.

Horóscopo Acuario

Si no recibes la llamada de un amante puedes dejarte llevar por los nervios e inclusive empezar a dudar hasta de ti. Este es el punto en el que se arruinan la mayoría de las nuevas relaciones. Debes controlar tu ansiedad y no dejar que te apresure a arruinar las cosas. Tómatelo con calma y todo irá bien.

Horóscopo Capricornio

Podrías despertarte hoy dándote cuenta de que tienes que cambiar tu enfoque hacia el amor y empezar de nuevo con respecto a los asuntos del corazón. Este audaz enfoque probablemente te hará progresar mucho. Podrías incluso ver a alguien nuevo en el camino al trabajo a quien te gustaría llegar a conocer un poco mejor.

Horóscopo Aries

Si tu ex sigue causando problemas y sacando a relucir viejas emociones, este puede ser el momento de ponerle fin a esa interacción. Podrías sentirte vulnerable ahora y recordar por qué terminó la relación. Recuerda que siempre puedes empezar otra vez con alguien nuevo.

Horóscopo Géminis

Te has ganado a alguien que realmente te gusta, porque a esa persona le atrae quien realmente eres en vez de la imagen que puedes dar. No podrías estar más feliz contigo mismo/a, aunque es posible que te sientas vulnerable. Trata de tener valor y de dar el siguiente paso.

Horóscopo Tauro

En este día, las cosas que se han dejado sin decir podrían crear cierta confusión. Trata de tener claridad sobre lo que quieres comunicarle a tu pareja antes de presentar tu caso. Si procedes con cautela, los planetas guiarán tus palabras esta noche y las cosas irán bien una vez más.

Horóscopo Virgo

Antes de dar el siguiente paso en una relación, asegúrate de que te conoces a ti mismo/a, ya que el amor saca al duende que llevas dentro. Este duende se puede domesticar si eres consciente. De hecho, incluso puedes encontrar una manera de divertirte con tu demonio interior si puedes darle un buen uso.

Horóscopo Leo

Tienes más valor del normal hoy, así que asegúrate de que sabes lo que quieres. Podrías tener la oportunidad de descubrir la identidad de alguien que te admira en secreto, lo que podría proporcionarte nuevas y emocionantes oportunidades en cuanto a relaciones. Mantén la mente abierta y aventurera, y tendrás éxito.

Horóscopo Piscis

Un flirteo hoy significa más que la semana pasada, así que sé consciente del poder de tus acciones. Si simplemente se trata de un juego, aléjate de inmediato, porque te vas a meter en problemas. Pero si hay una verdadera atracción, entonces procede con precaución

Horóscopo Cáncer

Tienes la oportunidad de progresar mucho en el amor hoy. Puedes inclusive sorprenderte a ti al descubrir una valentía renovada y un sentido de comprensión acerca de lo que quieres en una relación. Si puedes permanecer con la mente abierta y accesible, las estrellas te traerán todo lo necesario.

