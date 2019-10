Horóscopo del amor: 15 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy es probable que se agite el ambiente con tus vecinos. Pareciera que se están juntando cosas que pueden terminar en una discusión. Al principio todo marchaba sobre rieles y se llevaban fantástico pero ahora hay enojos que ponen a todos muy molestos. Esta marcha de la integración causa confusión y enojo. Ten cuidado con las peleas que puedan producirse producto de la energía celestial en juego de hoy.

TAURO

Hoy siente la libertad de tomar algunos riesgos cuando se trata de expresar tus emociones. Tu necesidad de una auto-expresión más creativa en tu vida te está haciendo manifestar de modos inesperados. Enfoca este impulso hacia algo más positivo. La energía celestial de hoy te recuerda que equilibres esta fuerza emocional con conversaciones racionales con amigos en quienes confías y que pueden darte buenos consejos.

GÉMINIS

Hoy en primer lugar estarán el amor y el romance, y te encontrarás buscando la compañía de los demás en casi todo lo que realices. Las sociedades tendrán una naturaleza mucho más espiritual gracias a la energía astral del día. Existe en el aire un incentivo para la comunicación de tus pensamientos y sentimientos, pero también tendrás receptividad a los pensamientos y sentimientos ajenos.

CÁNCER

La única cosa que se interpondrá en el camino de lograr la verdadera armonía dentro de tus relaciones románticas es simplemente la comunicación. Reconoce la importancia del conocimiento de las necesidades y deseos de tu pareja (si es que tienes) en tu existencia diaria. No sientas como si necesitaras realizar algo grandioso o fantástico, sólo permanece allí y está mentalmente presente sobre una base consistente. Este mensaje te ha llegado mediante la configuración celestial de este día.

LEO

Posiblemente hoy no temas comenzar una discusión sobre temas sensibles. Comienza una conversación que se extienda más allá de la retórica normal de todos los días. La vida hogareña y familiar influenciará tus opiniones, ya sea que te des cuenta o no. El aspecto de este día te incentivará a expresarte desde el corazón libremente mientras estés en compañía de tu pareja o tus seres queridos.

VIRGO

Te sentirás como si Cupido hubiera tirado una flecha hacia tu corazón, y te pedirá que compartas esta emoción vigorosa con las personas que te rodean. No reprimas tus sentimientos, ya que descubrirás que mientras más te comuniques con los demás, más podrás comprender las dinámicas de la energía que te rodea. La energía celestial de hoy te sugerirá una noche de romance.

LIBRA

En casa puede estar gestándose un frente de lucha, aunque quizás no te hayas dado cuenta. Puedes haber estado tan concentrado/a en tu carrera u objetivos que has descuidado algunas tareas de la casa. Hoy ocúpate del lugar donde vives, y asegúrate de que la vajilla esté limpia y acomodada en su lugar. La energía astral te pide que no le pongas tanta emoción a la situación, y que simplemente hagas lo que hace falta.

ESCORPIO

Tu corazón puede comenzar a latir con más fuerza cuando te cruzas con alguien cercano. Lamentablemente, tu fuerte respuesta emocional ante su presencia no te permite pensar racionalmente acerca de la situación. Irónicamente, tus acciones pueden ser completamente opuestas a lo que de verdad deseas. El aspecto en juego es un reflejo de la difícil situación en la que podrías encontrarte hoy.

SAGITARIO

La energía astral de hoy te pide que te esfuerces por aprender algo nuevo. Quizás siempre hayas deseado aprender alguna manualidad u oficio. Trata de encontrar alguien que pueda enseñarte. Nunca es tarde para agregar un nuevo conjunto de herramientas. Abre la mente y escoge un libro que te enseñe cómo reparar tu automóvil. Aprende a hacer más cosas por tu cuenta para no tener que depender de los demás.

CAPRICORNIO

¿Recuerdas quién eras hace dos años atrás? ¿No? ¿Te parece la vida que tenías antes incomprensible? ¿Cómo pudiste vivir esa vida y por tanto tiempo? dirás. Bueno, es simple. Es porque tenías temor de vivir la vida que estás viviendo ahora. Increíble, ¿no lo crees? En el futuro, apenas sientas temor, avanza que seguramente será la dirección correcta.

ACUARIO

En este momento tu subconsciente tiende a estar muy activo, y descubrirás que está causando ciertas distracciones en tu vida diaria. Tu voz interior puede estar pidiendo que vayas en una dirección aunque tu corazón esté diciendo algo completamente diferente. El aspecto en juego de hoy te pide que sigas las cosas hasta el final en vez de abandonarlas por temor.

PISCIS

La agresión de alguien cercano quizás te haga sentir algo de depresión en este momento. Al principio quizás no notes por qué este cambio en tu personalidad general tiene un efecto tan profundo en ti. Examina tu relación con los demás y toma nota de los puntos de tensión que es probable estén influyendo sobre otros aspectos de tu vida. La energía celestial de hoy sugiere que eso es lo que está sucediendo.

