Horóscopo del amor: 15 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No te pierdas la pasión hoy. Esa persona no puede esperar a conocerte. ¿No te das cuenta? ¿Te lo crees? ¿Por qué no considerarlo? Por lo tanto, puede que no sea lo que esperabas, pero sin duda vale la pena ponerle a prueba... ¿no te parece?

TAURO

Puedes sorprenderte hoy, porque el amor llega en paquetes diferentes. No tengas miedo de abrir aquel con el que sientas más familiarización, ya que resultará gratificante, ¡y a ti te encantan las sorpresas! Diviértete.

GÉMINIS

¡Tienes hambre de amor! Hoy usa tu instinto, ya que el amor abunda. Esto ocurrirá sólo si te aseguras de no evitar lo inevitable. No temas... tal persona sentirá lo mismo. Disfruta del embeleso. ¡El aumento de la pasión con toda seguridad aliviará tu estado de ánimo!

CÁNCER

¿Te sientes como si necesitases reabastecer tu alma después de hoy? ¿Puedes oír ese crujido desesperado? Es el sonido de tu sistema inmunológico amoroso que necesita renacer después de sufrir un tiempo sin la suficiente atención. Así que agarra a tu pareja y dense una escapada romántica.

LEO

Tal vez un masaje de parejas, un pedicure, o una limpieza de cutis serían perfectos hoy. Lleva a tu amor; es el día perfecto para el consentimiento, ¡el cual es mucho mejor compartido! La vida es buena, así que hoy comparte la riqueza. La recompensa para la relación superará con creces a los inconvenientes.

VIRGO

Hoy resultará ser una lección retrospectiva de amor, y no necesariamente positiva. Todo lo que ha sucedido en los últimos meses resurgirá y te hará pensar. Aprenderás lecciones de amor, quieras o no. En última instancia, esto te ayudará.

LIBRA

Hoy, pon tu lógica metódica en un segundo plano, ¡y arriésgate! ¡Haz esa llamada! ¡Hoy las estrellas están a tu favor! Tal vez un día lejos de la rutina diaria resulte muy terapéutico para ti. Necesitarás toda la energía que puedas conseguir.

ESCORPIO

El amor... el dulce amor está a la vista, y cualquier decepcionante episodio reciente aparentemente se disipará en el aire. Así que disfruta de la alineación de las estrellas, aviva el fuego, ¡y vuelve a encender tu pasión! La creatividad abunda, lo que también le sirve a tu vida amorosa.

SAGITARIO

Este será un día para explorar nuevos territorios, ya sea en tu relación actual o si lo que estás buscando es un flechazo. Es el momento perfecto para explorar nuevos lugares, personas y cosas para encender el romance. Disfruta del cambio de ritmo y respira profundamente.

CAPRICORNIO

¡Reconsidera tu perspectiva de hoy! Un ser querido necesita realmente que te abras a sugerencias. Has estado un poco distante en los últimos tiempos, y tal se ha dado cuenta. La paciencia se está acabando; ¡es momento de incitar! Una noche apasionada está en las estrellas.

ACUARIO

Baja la cabeza de las nubes hoy. No hay necesidad de mirar más allá, tienes delante de ti lo que has soñado. ¡Agárralo! Es el día perfecto para hacerlo. Qué podría ser mejor que un nuevo flechazo. Él o ella sin duda apreciará la atención.

PISCIS

Si no tienes pareja, sal con amigos hoy... la asociación se encuentra en tus cartas, y sientes tanta ligereza que te asemejas a una nube. ¡Literalmente! Si no, puedes perder una oportunidad de amor que te puede dejar con la duda, ¡pero que sin duda te dejará en un estado mejor que antes!

