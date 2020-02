Horóscopo del amor: 15 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy tendrás que prestar mucha atención. Los sueños y fantasías guardarán las claves de qué hacer para conseguir lo que buscas en los dominios del amor. El destino llama a tu puerta. ¿Escuchas? Los cambios en el clima pueden ser claves para ti.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Hoy podría suceder que te venciese un amor fiero y apasionado. Una vez que suceda, no serás capaz de pensar en nada más porque este amor te consumirá. Por otro lado, es tan ardiente que puede consumirse antes, así que ten cuidado.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Puede que hoy aprendas a no dejar que nunca más el miedo al rechazo se interponga ante el amor. Si te rechazan ahora, no perderás mucho, y si no lo hacen, todo es posible. El amor es una apuesta, pero hoy parece que el arriesgarse un poco tendrá un resultado positivo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

¿Qué es ese sonido? Es un suspiro de alivio bien merecido. ¡Finalmente lo dejaste escapar... y puedes respirar otra vez! Los tiempos difíciles han quedado atrás y justo a tiempo. Deja que desaparezca la angustia porque hay una llama en tu horizonte.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Sea lo que sea que sucediese ayer te ha ayudado a asentarte y a mantener tu mente en el trabajo, al menos de manera temporal. Eso es una buena noticia pero lo que es incluso mejor es que esta noche no pensarás en el trabajo y te la pasarás muy bien. Todo lo que tienes que hacer es ir y alguien maravilloso te entretendrá.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Cuando la torpeza se convierte en humor, saben que se llevan bien, siempre y cuando se rían juntos y no del otro. La risa y la diversión rompen más barreras de las que te puedes imaginar. No tengas miedo; cuando te ríes con los planetas te ríes con los dioses.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Hoy el amor puede parecer una rosa: hermosa pero con espinas que podrían potencialmente hacerte daño. Ten cuidado y no te pongas en una posición en la que podrías terminar con una herida innecesaria. Lo mejor que puedes hacer ahora es evitar los inconvenientes del amor al mismo tiempo que aprecias su belleza.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

¡Hoy presta mucha atención a tus sueños! De hecho, mantén un diario cerca de tu cama y escribe cualquier imagen que aparezca en tu mente durante la noche. El Universo te está preparando para alguien que está a punto de entrar en tu vida amorosa.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Hoy puede que el monstruo de los celos se haga presente. Ten cuidado porque los celos pueden ser a la vez buenos y malos. Demasiados celos pueden destruir tu relación pero unos pocos pueden mantener viva la llama de la atracción.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Hoy los planetas deberían hacer que estés consciente de que mereces que te amen. Lo primero que hace que no llegue el amor es que no creas que lo mereces. Si puedes mantener una mejor autoestima descubrirás el amor que buscas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Hoy las estrellas te recordarán que no des por supuesto al amor. Es fácil poner a un lado al amor cuando nos enfrentamos a los problemas día a día, pero no es un buen hábito. Intenta hacer un esfuerzo extra para que el romance vuelva a tu vida ahora.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

¡Los acontecimientos inesperados de hoy sin duda te dejarán mejor de lo que estabas! No desperdicies la pasión al aislarte del mundo. El Universo no lo permitirá, porque él o ella no puede esperar a conocerte ¡y no va a esperar!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.