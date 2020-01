Horóscopo del amor: 15 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Esa persona a la que quieres -que creías que estaba completamente comprometida en una relación- puede que exprese dudas sobre ti a alguien más. Incluso si no tienes aprecio por quien escucha, recuerda que no importa lo que diga, estará feliz de transmitir el mensaje. Ten calma y recuerda quién tiene el control.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Hay algo bueno a la vista así que ¡no te rindas! ¡Los milagros suceden cada día! Recuerda eso cuando te entre el desánimo. El Universo tiene guardada una bonita sorpresa hoy y tú tienes que abrirte al amor. ¡No te escondas!

GÉMINIS

Algunas veces la vida nos pone en una situación en la que el trabajo u otras responsabilidades se interponen al amor. Si tus responsabilidades están interfiriendo con tu vida romántica intenta ver qué puedes eliminar de tu agenda para tener más tiempo para socializar. Te alegrarás de haberlo hecho.

CÁNCER

Lo que hoy tiene en común con el ayer es la posibilidad de amor! Tal vez no sea una relación duradera, ¡pero definitivamente hay pasión! Y, a veces, ¡eso es todo lo que se necesita para superar un momento difícil en tu vida!

LEO

Tienes muchas cosas en relación al amor en la cabeza así que mantenerte ocupado/a es lo mejor. Afortunadamente, los cielos te ayudarán. Y ahora, que es cuando necesitas ser capaz de hacer varias tareas a la vez, te pondrás manos a la obra y podrás hacer, al menos, tres cosas a la vez; y hacerlas bien.

VIRGO

Dile a tu corazón que se prepare para una celebración! Lo has conseguido. Te dispones a no ir a trabajar por enfermedad, sólo por un día o dos, sólo para romper con la rutina diaria. Ahora mismo tienes muchas cosas en la cabeza, tanto que ambos podrían estar hablando toda la noche.

LIBRA

¿Tienes que decidirte entre dos amores? Bueno, quizás no, pero seguramente te encuentres en medio de un problema y eso no te gusta. Tienes un estilo directo. No importa cómo te sientas, siempre eres capaz de expresarlo (nunca has necesitado ayuda para hacerlo).

ESCORPIÓN

Los miembros de tu familia han actuado de forma extraña durante meses o quizás años. Tú y tu pareja han tolerado su comportamiento e incluso les han ayudado, pero hoy quizás necesiten liberarse de los problemas y pasar tiempo de calidad juntos.

SAGITARIO

Tu objeto de atención cambiará pronto pero en el justo momento. Has hecho todo lo posible por impresionar a tus superiores y ha funcionado. De hecho, probablemente recibirás algo de dinero extra. Tu pareja estará contenta, especialmente si se lo cuentas durante una elegante cena.

CAPRICORNIO

Tu vida parece estar convirtiéndose en una novela romántica escrita por ti, pero no puedes quitarte a alguien misterioso de la cabeza. Puedes haber decidido decirle a esta persona acerca de tu nuevo amor. Si lo has hecho, esta persona será de gran apoyo, pero puede tener sentimientos ocultos.

ACUARIO

Planifica tus horas del día porque ¡las de la noche tendrás que dedicarlas a la sensualidad! ¡Tienes que estar al cien por cien en tus horas nocturnas! ¡Esta noche parece muy prometedora si te comprometes a hacer esto!

PISCIS

Ten cuidado con los mentirosos porque las estrellas tienen noticias para aquellos que dicen que las cosas buenas no durarán. ¡Hoy tu luz del amor brilla y eso es fantástico! Precisamente están en medio de una gran racha en lo concerniente al amor. ¡Disfruta!

