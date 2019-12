Horóscopo del amor: 15 de diciembre de 2019

ARIES

Olvida esas relaciones fugaces que no te acaban de llenar y abre tu corazón al compromiso y estabilidad. Ese es el camino que debes seguir si quieres alcanzar una felicidad duradera, ha llegado el momento de cambiar el chip.

Hay trenes que sencillamente no van hacia ningún lado, por tanto, es justo ahora cuando debes escoger entre continuar divagando o más bien lanzarte de una vez a la estabilidad.

TAURO

Tienes que buscar el equilibrio entre tu relación, el trabajo y tu familia. Sí se puede, solamente tienes que organizarte para no desatender ningún aspecto. De lo contrario las relaciones podrían resentirse e irse degenerando lentamente.

GÉMINIS

Quizás no sea el momento del romance, necesitas pasar un tiempo a solas contigo mismo para poder reencontrarte. Es una etapa que necesitas atravesar para crecer como individuo y no volver a caer en los errores del pasado. Disfruta de este momento, debes aprender a estar bien solo y no depender siempre de tener una pareja a tu lado.

CANCER

Debes dejar las cosas bien claras desde el principio, si una persona está cortejándote debes indicarle que no te encuentras interesado para evitar malentendidos y no confundirla. No le des falsa esperanzas, porque podrías hacerle mucho daño y vuestra amistad podría verse afectada.

LEO

Conocerás a una persona fascinante que podría llamar poderosamente tu atención y deslumbrarte. Pero cuidado, debes poner en la balanza si vale la pena perder una relación sentimental por aventurarte hacia lo desconocido. Valora a tu pareja actual y si de verdad prefieres irte con esta nueva persona, se sincero y no la engañes.

VIRGO

Olvida esas relaciones fugaces que no te acaban de llenar y abre tu corazón al compromiso y estabilidad. Ese es el camino que debes seguir si quieres alcanzar una felicidad duradera, ha llegado el momento de cambiar el chip.

LIBR A

Cuidado si te vas a declarar a alguien, porque hoy no es un día propicio y podrías llevarte una decepción. Tu momento llegará pronto no desistas ni dejes de creer en el amor, porque pese a este fracaso, estas muy cerca de conseguir tu objetivo.

ESCORPIO

Anímate porque después de los últimos fracasos amorosos, hoy encontrarás a esa persona que tanto has buscado. Debes estar preparado/a para la entrada del amor en tu vida. Te sorprenderá mucho la persona que se te declarara.

SAGITARIO

Abre tu corazón y no te cierres al amor, solo el que se arriesga lo consigue. Da igual el tiempo que tardes en conseguirlo. Porque en algún lugar hay alguien muy especial esperándote para compartir su vida a tu vera.

CAPRICORNIO

Dejas las cosas claras desde un principio, no permitas que tomen más de lo que estás dispuesto a ofrecer, antes de ceder tienes que dejar en claro cuáles son tus prioridades dentro de una relación. Es importante hablar y sentar unas bases en la relación que ambos respetéis por igual.

ACUARIO

Deja a un lado el temor al rechazo y declárate a esa persona con la que tienes tanta afinidad, para que sepa lo que realmente sientes por ella Si no lo haces podrías arrepentirte de no haber sido valiente.

La buena fortuna te sonríe y a través de esa persona con la que ahora tienes afinidad, te muestra que puedes vivir muchas cosas bonitas que nunca habías imaginado.

PISCIS

El romance estará en el aire, muéstrate receptivo ante el amor. Es momento de dejar que la energía fluya por tu cuerpo y olvidar todos aquellos fracasos amorosos que te rompieron el corazón en anteriores relaciones.

