Horóscopo del amor: 15 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Los planetas favorecen tomar precauciones porque el amor es ciego y en este momento debes hacer una pausa y tomarte tu tiempo. No te preocupes. Esto pasará rápidamente y volverás a explorar el amor. Hoy es un buen día para mantener los pies en tierra firme y fuera de las estrellas.

TAURO

Los planetas revelan engaño y hoy te das cuenta de que puedes perseguir este nuevo amor. Puedes sorprenderte con que se pongan en contacto contigo incluso antes de que tengas la oportunidad de llamar. Los planetas estaban jugando con sus juegos de química y la atracción era innegable.

GÉMINIS

El sentido común parece tener el control hasta que ves a la persona objeto de tu afecto y toda la resistencia se viene abajo en un momento. En este momento sigues jugando pero los planetas dicen que las cosas se pondrán serias si continúas. Por lo tanto, piensa. ¿Es esto amor o simplemente quieres lo que no puedes tener?

CÁNCER

Las estrellas han plantado demasiadas fantasías en tus sueños para que puedas tomar una decisión racional hoy. Simplemente no puedes quitarte de la cabeza a la persona amada. Si hablásemos de animales, esta persona sería el líder dominante de su manada y no quieres liberarte, pero tal vez ya no vale la pena seguir a esta manada.

LEO

La unión de almas gemelas es la metáfora de hoy para la unión del Universo. Cuando las piezas encajan a la perfección por lo general hacen algo más grande que cualquiera de las partes. En este momento estás en línea directa con tus planetas.

VIRGO

Un viaje por carretera está en tus estrellas hoy. No hay nada más romántico que la reunión con tu pareja después de estar separados por un tiempo prolongado. Todas tus emociones están listas para desbordarse y convertirse en energía juntas. El amor físico después de la separación puede ser uno de los más poderosos.

LIBRA

En una relación, al trabajar en ti mismo/a enseñas a los demás a amarte. Continúa pasando el tiempo en contacto con tus propias emociones y también te mantendrás en contacto con las de tu pareja. Nada es constante, sobre todo en las relaciones amorosas. Debes crecer y cambiar con ellas para que duren.

ESCORPIO

Mientras te tomabas algo de manera personal, la persona que te interesa podría estar pensando en sus propios problemas de los que todavía no sabes nada. Ser demasiado brusco/a es una buena manera de arruinar una relación antes de que comience. Trata de averiguar por qué actúa cómo lo hace.

SAGITARIO

Probablemente has recibido la llamada y no puedes ocultar tu emoción. Esta nueva persona en tu vida es tan excitante como tú y ambos lo pueden notar. Hagan planes hoy para verse en un futuro muy cercano y se alegrarán de haberlo hecho.

CAPRICORNIO

La aventura está en tus planetas hoy y probablemente te ha llevado a asumir riesgos que no sueles aceptar. Estás realmente en disposición de profundizar en tu relación. Es posible que necesites más tiempo que otros, pero cuando te decidas estarás listo/a.

ACUARIO

La confusión rige hoy en tus estrellas y podrías estar buscando amor en los lugares equivocados. Por si eso fuese poco, estás utilizando la táctica equivocada para conseguir la cita errónea. No te preocupes, puedes sufrir durante unos días, pero tener citas es como andar en bicicleta, sólo necesitas un poco de práctica para recordar cómo se hace.

PISCIS

Una nueva persona puede demostrar ser muy interesante, pero no de manera romántica. Se centra en la tarea imperiosa de ayudar a tu amigo y es una persona que toma su trabajo muy en serio. Probablemente estás sintiendo cierta atracción, pero nunca debería obstaculizar otras tareas.

