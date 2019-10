Horóscopo del amor: 14 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Estás luchando contra las tradiciones, lo cual es bastante normal dada la actual energía planetaria. Hoy, digamos que la alineación astral servirá para echar leña al fuego. No te detengas en el simple cuestionamiento del modo tradicional de hacer las cosas. Sigue tus ideas hasta el final. ¡Sé valiente!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Hoy es un día para concentrarse en el trabajo. La energía astral en juego puede hacerte dudar respecto de tus objetivos, en especial los profesionales. Parece importante que en este momento no descuides las preocupaciones materiales. ¿Hay algún tema que es preciso redefinir? Es probable que la mejor forma de pasar el día sea a través de la reflexión calmada.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Reprochas con demasiada frecuencia a tu pareja por no darte la independencia suficiente. Y a la vez tratas de estar tan cerca de ella ¡que eres tú quien crea el dilema! Hoy la energía astral en juego te impulsará a que reclames tu independencia y te liberes de ese miedo constante a que tu pareja te vaya a abandonar. Confía en que no es preciso estar en la misma habitación con la otra persona para que te ame.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Si tanto añoras tu libertad, ¿por qué no has intentado alcanzarla? ¿Es porque no te pareció práctico hacerlo, o has estado sintiendo que tu relación es lo único estable en medio de una vida de otro modo tumultuosa? La energía astral en juego te dice que confíes en lograr la vida que deseas. Sin embargo, quizás debas "dejar todo" para lograrlo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Hoy permite que tus acciones se concentren en un determinado proyecto. Descubrirás que estás más cerca de terminarlo de lo que habías pensado. En un principio la tarea puede parecer enorme, sólo porque has estado pensando en ella todo el tiempo en el que te has negado a dar el paso siguiente. Usa el poder de la alineación planetaria de hoy para superar las dudas y avanzar hacia la concreción de tus objetivos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

En cierta forma pareciera que de pronto un bichito ruidoso y molesto ha entrado a la escena y está revoloteando frente a ti. Tu primera reacción puede ser intentar espantarlo y moverás los brazos enérgicamente para detenerlo. Lamentablemente sólo lograrás que se vuelva aún más molesto. La mejor táctica será ignorarlo y dejarlo que siga su camino por donde desee. Este es el mejor modo de manejar las situaciones difíciles que tienden a presentarse como resultado de la alineación celestial de hoy.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Deja que las partes femeninas y masculinas de tu ser se unan para un trabajo creativo. Utiliza la información que has reunido gracias a tu naturaleza sensible, atenta y observadora, y aplica tu lado fuerte, servicial y dirigido hacia el exterior para ayudar a implementar el cambio. La energía celestial de hoy te ayudará a integrar estas dos partes de tu psiquis de una manera saludable y productiva. Los resultados te sorprenderán.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

Hoy trabaja sin cesar. Planifica las cosas y atente a las mismas. Tu actitud desde el comienzo es crucial para lograr los objetivos que buscas. Recién has completado un mes de tu período de renacimiento. Es un buen momento para definir algunos objetivos para el futuro. La energía celestial de hoy te ayudará a hacerlo de una manera realista y práctica.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Busca un libro en la biblioteca y deja que estimule tu mente. Es un gran momento para comprometerse en formas de exploración mental y aprendizaje superior. Existe mucho conocimiento por aprender y poner en práctica. La practicidad es definitivamente el tema de moda del día. Dos cuerpos celestiales trabajarán juntos para fomentar un gran surgimiento en la conciencia mental.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Muchas personas, entre ellas tú, sueñan con la estabilidad. La configuración planetaria de hoy te alienta a tratar de averiguar por qué la estabilidad es tan importante para ti. Irónicamente, si haces la pregunta de modo directo, no recibirás ninguna respuesta. Pero, al igual que tantas veces sucede en la vida, las cosas buenas llegan una vez que dejas de pedirlas. Quizás te resulte particularmente difícil dejar de pedir amor. Pero al menos trata.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

¡Es difícil trabajar cuando tienes ganas de jugar! Deseas relajarte pero no tienes los medios para hacerlo. ¡Si hay algo que te irrita es justamente no poder actuar por culpa de los obstáculos en el camino! Tienes muchos problemas para encauzar tu energía, pero si dejas que las tensiones sigan acumulándose, terminarás explotando o agotándote. Trata de hallar un modo de domar las tensiones antes de que te manejen la vida.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Quizás alguien de la familia o un amigo representa una gran seguridad al actuar como una especie de ancla para ti. Es lindo contar con alguien que te ayude a sentir seguridad cuando la necesitas. Pero algunos días necesitas más independencia que seguridad. ¿Tienes el valor para exigirla?

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.